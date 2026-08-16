Pelo menos sete pessoas morreram na Rússia após ataques da UcrâniaReprodução / X
— Vortex Report (@VortexReportX) August 16, 2026
Ukraine's General Staff confirmed a strike overnight on Kombinat Kamensky in Rostov region, one of Russia's key… pic.twitter.com/sIPSEJfAyc
Na Rússia, drones ucranianos mataram cinco pessoas em uma área residencial de Rostov, no sul, informou o governador Yuri Slusar. Outras duas morreram nas regiões de Belgorod e Moscou. O Ministério da Defesa russo afirmou que interceptou 822 drones em todo o país durante a noite.
Na Ucrânia, drones e mísseis russos mataram duas pessoas e feriram 14 na usina siderúrgica da ArcelorMittal em Kryvyi Rih. A usina, de um dos maiores produtores de aço da Ucrânia, informou que interrompeu parcialmente suas operações depois que o ataque danificou suas principais instalações de produção.
Os ataques também atingiram outras regiões, matando duas pessoas na região sudeste de Zaporizhzhia e uma na fronteiriça de Sumy. Em Kiev, o bombardeio atingiu uma feira de livros em Pochaina, conhecida por seus exemplares raros.
Dmitro Semenuja viu seus quatro estandes pegarem fogo. "Antes havia uma loja. E livros, e bandeiras de todos os países. E ficou assim", disse o homem de 45 anos à reportagem.
Nas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que cidades ucranianas foram castigadas com "mais de 1.550 drones de ataque, quase 1.560 bombas aéreas guiadas e 62 mísseis" na última semana.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.