Pelo menos sete pessoas morreram na Rússia após ataques da Ucrânia - Reprodução / X

Pelo menos sete pessoas morreram na Rússia após ataques da UcrâniaReprodução / X

Publicado 16/08/2026 11:52

Ataques cruzados na madrugada deste domingo (16) deixaram ao menos sete mortos na Rússia e cinco na Ucrânia. As ofensivas atingiram infraestruturas civis nos dois países