Chuvas inundaram mais de mil casas e paralisaram estradas e serviços ferroviáriosReprodução / X
Japan (Chiba prefecture) after record heavy rains. Metros, malls, roads got flooded.— Aravind (@aravind) August 14, 2026
Such monsoon type of 300mm+/day rains cause flooding even in the most advanced nations. But what can Indians learn? If we don't litter the streets we can at least enjoy clear looking floods in… pic.twitter.com/LKMUtlfnii
Uma estação meteorológica da província registrou 30 centímetros de chuva em 24 horas, o que faz deste o mês de agosto mais chuvoso em seis décadas.
Desde então, nove pessoas morreram, informou na manhã deste domingo a emissora NHK, citando seu próprio balanço. Mais de 70 casas na região de Chiba sofreram danos parciais, segundo o balanço mais recente do governo local.
O relatório acrescentou que mais de mil casas sofreram inundações e 1,2 mil veículos foram abandonados em estradas alagadas.
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