Chuvas inundaram mais de mil casas e paralisaram estradas e serviços ferroviáriosReprodução / X

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Um novo balanço aponta que as fortes chuvas que atingiram o leste do Japão deixaram nove mortos, após um "dilúvio sem precedentes" que inundou mais de mil casas e paralisou estradas e serviços ferroviários. A informação foi divulgada pela emissora estatal neste domingo (16).
As chuvas torrenciais tiveram início na noite de quinta-feira (13) e provocaram alertas de deslizamentos de terra e quedas de energia. O serviço meteorológico chegou a emitir o nível mais alto de alerta de chuva pela primeira vez para a região de Chiba.

Uma estação meteorológica da província registrou 30 centímetros de chuva em 24 horas, o que faz deste o mês de agosto mais chuvoso em seis décadas.

Desde então, nove pessoas morreram, informou na manhã deste domingo a emissora NHK, citando seu próprio balanço. Mais de 70 casas na região de Chiba sofreram danos parciais, segundo o balanço mais recente do governo local.

O relatório acrescentou que mais de mil casas sofreram inundações e 1,2 mil veículos foram abandonados em estradas alagadas.