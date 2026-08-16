Chuvas inundaram mais de mil casas e paralisaram estradas e serviços ferroviários - Reprodução / X

Chuvas inundaram mais de mil casas e paralisaram estradas e serviços ferroviáriosReprodução / X

Publicado 16/08/2026 09:55

As chuvas torrenciais tiveram início na noite de quinta-feira (13) e provocaram alertas de deslizamentos de terra e quedas de energia. O serviço meteorológico chegou a emitir o nível mais alto de alerta de chuva pela primeira vez para a região de Chiba.Uma estação meteorológica da província registrou 30 centímetros de chuva em 24 horas, o que faz deste o mês de agosto mais chuvoso em seis décadas.Desde então, nove pessoas morreram, informou na manhã deste domingo a emissora NHK, citando seu próprio balanço. Mais de 70 casas na região de Chiba sofreram danos parciais, segundo o balanço mais recente do governo local.O relatório acrescentou que mais de mil casas sofreram inundações e 1,2 mil veículos foram abandonados em estradas alagadas.