Arma dobrável possui aparência de aparelho celularDivulgação / Queensland Police
Polícia apreende armas com 'formato' de celular na Austrália; veja fotos
Pistolas dobráveis ganhavam aparência de aparelho do modelo iPhone quando dobradas; operação resultou na prisão de quatro homens
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Sobe para 6.438 número de mortos pelos terremotos na Venezuela
Autoridades registraram mais de 137 mortes no balanço da última semana de buscas em escombros causados pelos tremores
Abutre é retirado da asa de avião antes de voo na Grécia
Bombeiros foram acionados para remover a ave, que se recusava a sair, e evitar possíveis danos à aeronave
Tumulto em templo deixa 7 mortos e vários feridos na Índia
Rompimento de um fio elétrico do lado de fora causou pânico e correria entre devotos por medo de choque
Ministro israelense defende executar até '40 pessoas por noite' em Gaza
No passado, declarações semelhantes de Ben-Gvir e de outras autoridades do país já foram levadas à Corte Internacional de Justiça da ONU
Terremoto deixa quase 13 mil desabrigados na Indonésia
Moradores de Flores dormiram nas ruas pela segunda noite consecutiva; tremor causou 53 mortes e feriu mais de 100
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