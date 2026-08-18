Arma dobrável possui aparência de aparelho celular - Divulgação / Queensland Police

Arma dobrável possui aparência de aparelho celularDivulgação / Queensland Police

Publicado 18/08/2026 08:18 | Atualizado 18/08/2026 09:20

Uma operação policial na Austrália apreendeu duas armas com um "formato" curioso. Agentes localizaram duas pistolas dobráveis, projetadas para terem a aparência de um aparelho celular. A ação resultou na prisão de quatro homens.

Imagens divulgadas pela polícia do estado de Queensland mostram que os artefatos, quando dobrados, poderiam ser facilmente confundidos com um smartphone do modelo iPhone. Os armamentos foram descobertos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa na cidade de Moreton Bay.

Quando dobrada, pistola poderia ser confundida com iPhone Divulgação / Queensland Police

O caso aconteceu no dia 2, mas a corporação revelou o ocorrido apenas na última semana. Além das armas dobráveis, a polícia apreendeu duas pistolas "tradicionais", várias munições e grandes quantidades de drogas como maconha, metanfetamina, GHB (gama-hidroxibutirato) e cetamina.

As buscas também localizaram, no imóvel, uma motocicleta que teria sido roubada no início do ano, entre fevereiro e março.

Ao fim da operação, quatro homens de 37, 40, 44 e 52 anos acabaram presos. Eles vão responder por posse ilegal de arma e por crimes relacionados ao tráfico de drogas, entre outras tipificações.

Além de armas dobráveis, polícia apreendeu outras pistolas, munições e drogas Divulgação / Queensland Police

Os criminosos passarão por audiência no Tribunal da cidade de Caboolture no próximo dia 31. Eles não tiveram as identidades reveladas.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci