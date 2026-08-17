Tumulto aconteceu no templo hindu no estado de Bihar, no leste da Índia - Redes sociais / Reprodução

Tumulto aconteceu no templo hindu no estado de Bihar, no leste da ÍndiaRedes sociais / Reprodução

Publicado 17/08/2026 08:22

Um tumulto em um templo hindu no estado de Bihar, no leste da Índia, deixou ao menos sete mortos e vários feridos nesta segunda-feira, 17. Horas antes, um incêndio em um hotel provocou sete óbitos e resultou em diversos feridos no estado de Bengala Ocidental, também no leste do país.