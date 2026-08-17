Incidente com o abutre aconteceu na noite do último domingo (16)Redes sociais / Reprodução

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Um abutre que se recusava a sair teve que ser removido da asa de um avião da Ryanair que aguardava para decolar na ilha grega de Creta, para evitar possíveis danos à aeronave, informou um jornal local nesta segunda-feira (17).
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O jornal Patris relatou que o incidente ocorreu no final da noite de domingo no aeroporto de Heraklion, quando os bombeiros foram chamados para remover a ave.

O veículo publicou fotos da ave dentro de um colete à prova de fogo de um bombeiro. A reportagem não especificou o destino do voo.

Outros canais de imprensa locais publicaram uma foto da ave no estabilizador de cauda do avião.

A ave foi posteriormente colocada em uma caixa de madeira e levada ao museu de história natural da ilha para receber cuidados.

Aves são frequentemente sugadas pelos motores de aeronaves, o que às vezes causa acidentes graves.