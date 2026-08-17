Incidente com o abutre aconteceu na noite do último domingo (16)Redes sociais / Reprodução
O jornal Patris relatou que o incidente ocorreu no final da noite de domingo no aeroporto de Heraklion, quando os bombeiros foram chamados para remover a ave.
O veículo publicou fotos da ave dentro de um colete à prova de fogo de um bombeiro. A reportagem não especificou o destino do voo.
Outros canais de imprensa locais publicaram uma foto da ave no estabilizador de cauda do avião.
A ave foi posteriormente colocada em uma caixa de madeira e levada ao museu de história natural da ilha para receber cuidados.
Aves são frequentemente sugadas pelos motores de aeronaves, o que às vezes causa acidentes graves.