Incidente com o abutre aconteceu na noite do último domingo (16) - Redes sociais / Reprodução

Incidente com o abutre aconteceu na noite do último domingo (16)Redes sociais / Reprodução

Publicado 17/08/2026 08:59 | Atualizado 17/08/2026 10:22

Um abutre que se recusava a sair teve que ser removido da asa de um avião da Ryanair que aguardava para decolar na ilha grega de Creta, para evitar possíveis danos à aeronave, informou um jornal local nesta segunda-feira (17).