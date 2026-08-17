Governo da Venezuela não divulga número de desaparecidos, mas ONU estima que possa ter chegado a 50 mil - Rosali Herna / Unicef

Governo da Venezuela não divulga número de desaparecidos, mas ONU estima que possa ter chegado a 50 milRosali Herna / Unicef

Publicado 17/08/2026 20:14

A Venezuela registra 6.438 mortes em decorrência dos dois terremotos de junho, enquanto continua a busca por cadáveres entre os escombros e a demolição de edifícios afetados, segundo o balanço semanal publicado nesta segunda-feira (17) pelo chefe do Parlamento, Jorge Rodríguez.