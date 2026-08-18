Segundo Zelensky, ataque aconteceu em região residencialReprodução / X
Russian fascists killed 10 civilians in the village of Pechenihy, Kharkiv region, in a missile strike. Dozens of people were wounded.— распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 18, 2026
That’s how they fight. Not an army, but a rabble of disgraceful cannibals and beasts, capable of fighting only against civilians. pic.twitter.com/SBlaJzGMyc
"Segundo informações preliminares, 10 pessoas morreram" e oito ficaram feridas, acrescentou. Várias residências e estabelecimentos comerciais foram danificados, segundo o governador.
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nas redes sociais que o ataque atingiu um cruzamento muito movimentado, "um local com uma agência dos correios e comércios, cercado apenas por prédios residenciais".
As imagens do local atacado, divulgadas pelos serviços de emergência ucranianos, mostram as equipes de resgate prestando assistência às pessoas em meio a edifícios destruídos e veículos incendiados.
"Definitivamente, vamos responder a este bombardeio russo. E é igualmente importante que nossos parceiros complementem nossa (...) resposta com suas próprias ações para pressionar a Rússia e apoiar a Ucrânia", acrescentou Zelensky.
A região de Kharkiv, onde a Rússia ocupa algumas áreas, é um alvo frequente de bombardeios russos desde o início da invasão em fevereiro de 2022.
Na última semana, a ONU informou que o número de civis mortos na guerra da Ucrânia atingiu em julho o nível mais elevado desde maio de 2022.
Os ataques deixaram três feridos, incluindo uma menina de 10 anos, segundo o governador da região, Andrey Vorobyov, na plataforma Telegram.
As "consequências mais graves" foram registradas no distrito de Pavlovski Posad, onde uma casa ficou completamente destruída, afirmou Vorobyov. Um drone também atingiu um armazém da gigante do comércio eletrônico Wildberries, ao leste de Moscou.
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