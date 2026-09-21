Explosão aconteceu na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias - Unsplash

Explosão aconteceu na zona desmilitarizada que separa as duas CoreiasUnsplash

Publicado 21/09/2026 10:32

A explosão ocorreu ao sul da linha de demarcação militar na seção oeste da zona desmilitarizada no início do dia, conforme a agência. Os militares não especificaram, mas suspeita-se que o acidente tenha sido uma explosão de mina terrestre.Em paralelo, o chefe de gabinete presidencial sul-coreano Kang Hoon-sik ofereceu sua renúncia, após sofrer consecutivas rejeições de dois de seus candidatos a ministros por controvérsias em torno de suas qualificações, de acordo com a Yonhap.A ação de Kang ocorreu em meio a queda das taxas de aprovação do presidente Lee Jae Myung para seus pontos mais baixos nas últimas semanas e depois que a Cheong Wa Dae foi criticada pelas retiradas dos indicados para ministros da Justiça e Igualdade de Gênero em meio a alegações de irregularidades.Um funcionário presidencial disse à Yonhap sob condição de anonimato que Kang tomou a ação para se responsabilizar como chefe de gabinete de Lee, após o presidente reconhecer repetidamente suas próprias "deficiências" em relação ao sentimento público durante a coletiva de imprensa da semana passada.Nesta semana, Lee viajará para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, onde espera encontrar-se com o presidente americano Donald Trump, e em seguida irá ao México para conversar com a presidente Claudia Sheinbaum sobre fortalecer a cooperação bilateral, segundo disse uma autoridade do gabinete sul-coreano à agência.