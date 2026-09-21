Presley Gerber era um dos dois filhos de Cindy Crawford e Rande Gerber - AFP

Presley Gerber era um dos dois filhos de Cindy Crawford e Rande GerberAFP

Publicado 21/09/2026 08:26





A causa da morte não foi informada, mas o jovem estava em uma clínica de reabilitação, de acordo com os documentos do site do Instituto Médico Legal do condado de Los Angeles.



“A família pede privacidade neste momento difícil”, declarou o agente de Cindy Crawford, citado pelo canal CNN e pelo site TMZ.



Nascido em 1999 na Califórnia, Presley Gerber era um dos dois filhos de Cindy Crawford e Rande Gerber. Assim como a irmã, Kaia Gerber, ele começou muito jovem, aos 16 anos, no mundo da moda.



Nos últimos anos, ele falou abertamente nas redes sociais sobre seus problemas de dependência de drogas e questões de saúde mental. O modelo americano Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, morreu , neste domingo (20), aos 27 anos, segundo um representante da família.A causa da morte não foi informada, mas o jovem estava em uma clínica de reabilitação, de acordo com os documentos do site do Instituto Médico Legal do condado de Los Angeles.“A família pede privacidade neste momento difícil”, declarou o agente de Cindy Crawford, citado pelo canal CNN e pelo site TMZ.Nascido em 1999 na Califórnia, Presley Gerber era um dos dois filhos de Cindy Crawford e Rande Gerber. Assim como a irmã, Kaia Gerber, ele começou muito jovem, aos 16 anos, no mundo da moda.Nos últimos anos, ele falou abertamente nas redes sociais sobre seus problemas de dependência de drogas e questões de saúde mental.

Presley foi detido, em janeiro de 2019, por dirigir sob influência de álcool ou drogas. No mesmo ano, ele foi condenado a três anos de condicional e obrigado a realizar um programa relacionado a infrações por embriaguez no trânsito, além de cumprir dois dias de serviço comunitário.

Em agosto deste ano, Kaia Gerber, irmã de Presley, falou sobre o vício do irmão em entrevista à Vogue.

“Quando algo assim acontece em uma família, acaba afetando a todos. Acho que foi por isso que comecei a me identificar como a mais fácil e nunca quis pedir ajuda. Porque parecia demais ter dois filhos que precisavam de atenção”, afirmou.

Quem é Cindy Crawford

Cindy Crawford é uma supermodelo, atriz e personalidade de televisão norte-americana, sendo um dos maiores nomes da moda entre os anos 80 e 90.

Ela fez parte do grupo conhecido como "supermodelos", ao lado de nomes como Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington. Além da carreira nas passarelas, Cindy também atuou na televisão e no cinema e, posteriormente, investiu em negócios ligados à beleza e ao bem-estar.



Atualmente, continua sendo uma figura relevante no universo da moda e é mãe da modelo Kaia Gerber, que também construiu carreira internacional nas passarelas.

*Com informações da AFP