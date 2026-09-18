Cleide Thomé estava internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Carlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Cleide Thomé estava internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesCarlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Publicado 18/09/2026 13:13

Uma mulher, de 48 anos, morreu após ficar um mês internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois de ser agredida. O principal suspeito é o companheiro da vítima, identificado como Erivelton Carvalho Grillo, 52.

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Cleide Thomé da Silva deu entrada na unidade em 15 de agosto. Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, ela foi avaliada pela equipe multidisciplinar e realizou exames de imagens, que constataram várias fraturas e lesões no tórax. Ela passou por um procedimento, sem intercorrências.

No dia 27 de agosto, a mulher teve uma piora no seu quadro clínico, precisando ser encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) para vigilância intensiva. No dia 1º de setembro, ela foi entubada.

Na última terça-feira (15), Cleide teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A unidade levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Agressão

De acordo com as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, Cleide foi brutalmente agredida em casa pelo companheiro, Erivelton Grillo. A Justiça do Rio expediu, nesta quinta-feira (17), um mandado de prisão temporária contra o suspeito pelo crime de feminicídio.

O crime aconteceu na residência do casal, no bairro Parque São Nicolau, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense. Ao encontrá-la pedindo ajuda no quintal, um familiar relatou que o suspeito negou ter agredido a vítima. Além disso, conforme parentes da mulher, ele também teria problemas com bebidas alcoólicas.

Erivelton e Cleide estavam em um relacionamento há nove meses. O homem fugiu do local e é considerado foragido da Justiça.

Nesta sexta-feira (18), o Disque Denúncia Mulher, em colaboração com o Programa Procurados, divulgou um cartaz solicitando ajuda da população com informações para encontrar o suspeito.

"A participação da comunidade é fundamental para ajudar autoridades de segurança a localizar criminosos que estão em liberdade de forma irregular. Se perceber atividades suspeitas ou souber onde está alguém que descumpre ordens judiciais, você pode realizar uma denúncia de maneira anônima e segura", diz o órgão.

As denúncias podem ser realizadas pelo telefone 2253-1177. O serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante total sigilo sobre a identidade do denunciante.



Informações também podem ser enviadas pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado/DD: (021) 2253-1177, uma técnica que oculta ou altera detalhes que poderiam identificar a pessoa que realiza a denúncia.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.