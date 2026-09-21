Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercialAFP
“Por convite do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, o presidente Xi Jinping fará uma visita de Estado aos Estados Unidos de 23 a 25 de setembro”, afirma um comunicado.
Este será o segundo encontro de cúpula entre os líderes das duas maiores potências econômicas mundiais em 2026, depois da visita de Trump a Pequim em maio, e o terceiro encontro presencial desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro de 2025.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, afirmou que Pequim "trabalhará com os Estados Unidos para enriquecer o conteúdo da relação de estabilidade estratégica construtiva entre China e Estados Unidos, fortalecer o diálogo e a cooperação e administrar de maneira adequada as diferenças".
Os dois países têm várias divergências nas áreas de comércio e tarifas, inteligência artificial, como guerras no Irã e na Ucrânia e no status de Taiwan.
Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercial, consolidada na cúpula de maio.
Trump não disse o que motivou o veto, mas afirmou que "veículos de mídia não deveriam poder escrever ou reportar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o Presidente dos Estados Unidos, o Governo Trump ou os Estados Unidos da América".
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