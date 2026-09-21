Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercial - AFP

Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercialAFP

Publicado 21/09/2026 09:30





“Por convite do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, o presidente Xi Jinping fará uma visita de Estado aos Estados Unidos de 23 a 25 de setembro”, afirma um comunicado.



Este será o segundo encontro de cúpula entre os líderes das duas maiores potências econômicas mundiais em 2026, depois da visita de Trump a Pequim em maio, e o terceiro encontro presencial desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro de 2025.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, afirmou que Pequim "trabalhará com os Estados Unidos para enriquecer o conteúdo da relação de estabilidade estratégica construtiva entre China e Estados Unidos, fortalecer o diálogo e a cooperação e administrar de maneira adequada as diferenças".



Os dois países têm várias divergências nas áreas de comércio e tarifas, inteligência artificial, como guerras no Irã e na Ucrânia e no status de Taiwan.



Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercial, consolidada na cúpula de maio. presidente da China, Xi Jinping , fará uma visita aos Estados Unidos de quarta a sexta-feira desta semana e terá reuniões com o presidente Donald Trump, confirmado nesta segunda-feira (21) o Ministério das Relações Exteriores de Pequim.“Por convite do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, o presidente Xi Jinping fará uma visita de Estado aos Estados Unidos de 23 a 25 de setembro”, afirma um comunicado.Este será o segundo encontro de cúpula entre os líderes das duas maiores potências econômicas mundiais em 2026, depois da visita de Trump a Pequim em maio, e o terceiro encontro presencial desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro de 2025.O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, afirmou que Pequim "trabalhará com os Estados Unidos para enriquecer o conteúdo da relação de estabilidade estratégica construtiva entre China e Estados Unidos, fortalecer o diálogo e a cooperação e administrar de maneira adequada as diferenças".Os dois países têm várias divergências nas áreas de comércio e tarifas, inteligência artificial, como guerras no Irã e na Ucrânia e no status de Taiwan.Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercial, consolidada na cúpula de maio.

Trump proíbe emissoras de televisão de acessarem a Casa Branca



Trump anunciou , na sexta-feira (18), que proibiu o acesso à Casa Branca das emissoras de televisão CNN e MSNOW, assim como do site informativo Politico, aos quais acusou de difundir "notícias falsas". O líder estadunidense disse, ainda, que "outros veículos da Mídia de Notícias Falsas" serão afetados, sem mencionar quais.

"Estou orgulhoso de anunciar que, com efeito imediato, proíbo o Falso Canal de Notícias CNN, o MSNOW (...) e o Politico (...) de acessar a Casa Branca como resultado de seus constantes 'relatos' de NOTÍCIAS FALSAS", postou Trump em sua plataforma, Truth Social.



Trump não disse o que motivou o veto, mas afirmou que "veículos de mídia não deveriam poder escrever ou reportar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o Presidente dos Estados Unidos, o Governo Trump ou os Estados Unidos da América".