Leonardo Jardim em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã Gilvan de Souza / Flamengo
Na segunda metade da competição nacional, o time carioca lidera, com 20. Já a equipe paulista aparece bem atrás, em oitavo lugar, com 13.
Time de Leonardo Jardim só perdeu uma vez
. Flamengo 1x1 São Paulo (26/07) - 20ª rodada
. Internacional 1x1 Flamengo (29/07) - 21ª rodada
. Flamengo 2x0 Vitória (09/08) - 22ª rodada
. Mirassol 1x5 Flamengo (16/08) - 23ª rodada
. Cruzeiro 2x1 Flamengo (22/08) - 24ª rodada
. Flamengo 3x0 Botafogo (30/08) - 25ª rodada
. Remo 0x1 Flamengo (06/09) - 26ª rodada
. Flamengo 2x1 Corinthians (13/09) - 27ª rodada
. Flamengo 2x1 Red Bull Bragantino (20/09) - 28ª rodada
Equipe de Abel Ferreira apresentou irregularidade
. Palmeiras 1x2 Atlético-MG (26/07) - 20ª rodada
. Vitória 0x4 Palmeiras (29/07) - 21ª rodada
. Palmeiras 0x0 Internacional (09/08) - 22ª rodada
. Fluminense 3x2 Palmeiras (15/08) - 23ª rodada
. Palmeiras 4x1 Vasco (23/08) - 24ª rodada
. Mirassol 1x1 Palmeiras (30/08) - 25ª rodada
. Botafogo 0x0 Palmeiras (06/09) - 26ª rodada
. Palmeiras 2x0 São Paulo (12/09) - 27ª rodada
. Grêmio 0x0 Palmeiras (20/09) - 28ª rodada
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