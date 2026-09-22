Leonardo Jardim em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/09/2026 08:18





Na segunda metade da competição nacional, o time carioca lidera, com 20. Já a equipe paulista aparece bem atrás, em oitavo lugar, com 13. O ótimo desempenho no returno do Campeonato Brasileiro foi essencial para que o Flamengo tomasse a ponta e abrisse vantagem sobre o Palmeiras, principal concorrente na briga pelo título. Neste momento, o Rubro-Negro tem três pontos de frente para o Verdão na tabela - 60 a 57.Na segunda metade da competição nacional, o time carioca lidera, com 20. Já a equipe paulista aparece bem atrás, em oitavo lugar, com 13.

Time de Leonardo Jardim só perdeu uma vez

No returno, o Flamengo sofreu apenas uma derrota, para o Cruzeiro, no Mineirão. De resto, acumulou seis vitórias e dois empates.



. Flamengo 1x1 São Paulo (26/07) - 20ª rodada

. Internacional 1x1 Flamengo (29/07) - 21ª rodada

. Flamengo 2x0 Vitória (09/08) - 22ª rodada

. Mirassol 1x5 Flamengo (16/08) - 23ª rodada

. Cruzeiro 2x1 Flamengo (22/08) - 24ª rodada

. Flamengo 3x0 Botafogo (30/08) - 25ª rodada

. Remo 0x1 Flamengo (06/09) - 26ª rodada

. Flamengo 2x1 Corinthians (13/09) - 27ª rodada

. Flamengo 2x1 Red Bull Bragantino (20/09) - 28ª rodada

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Equipe de Abel Ferreira apresentou irregularidade

O Palmeiras caiu muito de produção no segundo turno. No período, venceu somente três partidas, empatou quatro e perdeu duas.



. Palmeiras 1x2 Atlético-MG (26/07) - 20ª rodada

. Vitória 0x4 Palmeiras (29/07) - 21ª rodada

. Palmeiras 0x0 Internacional (09/08) - 22ª rodada

. Fluminense 3x2 Palmeiras (15/08) - 23ª rodada

. Palmeiras 4x1 Vasco (23/08) - 24ª rodada

. Mirassol 1x1 Palmeiras (30/08) - 25ª rodada

. Botafogo 0x0 Palmeiras (06/09) - 26ª rodada

. Palmeiras 2x0 São Paulo (12/09) - 27ª rodada

. Grêmio 0x0 Palmeiras (20/09) - 28ª rodada

Agenda

Agora, Flamengo e Palmeiras terão uma pausa no calendário para voltar com tudo depois da Data Fifa. O Rubro-Negro retornará a campo contra o Santos, em 8 de outubro, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o Verdão enfrentará o Bahia, no mesmo dia, às 21h30, no Nubank Parque. Os dois confrontos serão pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.