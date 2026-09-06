Rio - O Vasco viajou para a Colômbia, neste domingo (6), para enfrentar o Santa Fe, na terça-feira (8), em partida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O treinador português optou por poupar alguns de seus titulares no confronto, por opção da comissão técnica vascaína.
Os selecionados para descansar foram: Andrés Gomez, Cuesta e Adson, que sentiu contra o Fluminense e será avaliado ao longo da semana. Além deles, Thiago Mendes está suspenso e Facundo Colídio não foi inscrito a tempo na competição.
Todas as ausências estão dentro do planejamento do Cruz-Maltino, visando preservar o elenco que segue vivo em três competições simultâneas. Após derrota por 1 a 0 para o rival Fluminense, o treinador Pedro Emanuel definiu o Campeonato Brasileiro como prioridade, por conta do risco iminente de rebaixamento.
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