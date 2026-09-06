Thiago Mendes atuando pela equipe do VascoMatheus Lima/Vasco

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João André Pombo
Rio - O Vasco viajou para a Colômbia, neste domingo (6), para enfrentar o Santa Fe, na terça-feira (8), em partida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O treinador português optou por poupar alguns de seus titulares no confronto, por opção da comissão técnica vascaína.
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Os selecionados para descansar foram: Andrés Gomez, Cuesta e Adson, que sentiu contra o Fluminense e será avaliado ao longo da semana. Além deles, Thiago Mendes está suspenso e Facundo Colídio não foi inscrito a tempo na competição.
Todas as ausências estão dentro do planejamento do Cruz-Maltino, visando preservar o elenco que segue vivo em três competições simultâneas. Após derrota por 1 a 0 para o rival Fluminense, o treinador Pedro Emanuel definiu o Campeonato Brasileiro como prioridade, por conta do risco iminente de rebaixamento.
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Veja os relacionados abaixo:
Goleiros: Léo Jardim, Daniel Fuzato, Pablo

Defensores: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton, Paulinho, Avellar, Saldivia, Bruno André, Robert Renan, Lucas Freitas

Meio-campistas: Ramon Rique, Rojas, Tchê Tchê, Sosa, Cauã Barros, Euder, Zuccarello

Atacantes: Nuno Moreira, Bruno Duarte, David, Spinelli, Marino Hinestroza, Andrey Fernandes