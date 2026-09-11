Botafogo promoveu uma ampla reformulação no elenco durante a janela de transferências - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo promoveu uma ampla reformulação no elenco durante a janela de transferênciasVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/09/2026 16:30

Botafogo encerrou sua movimentação no mercado de transferências, segundo informações do "ge", e não fará novas contratações nesta sexta-feira (11), último dia da janela. O clube fechou o período com nove reforços e promoveu uma ampla reformulação no elenco.

As chegadas começaram com dois goleiros: Warleson e Gabriel Batista. Paulinho reforçou a lateral-esquerda, enquanto Lucas Monzón e Arthur Chaves desembarcaram para a zaga. Domingos Andrade, por sua vez, foi contratado para o meio-campo.



Já o setor ofensivo ganhou Danilo Pereira e Hakim Ziyech. Tiquinho Soares também retornou ao clube, com vínculo até o fim do ano e contrato atrelado à produtividade. Fechando a lista, o Glorioso ainda adquiriu Ferraresi em definitivo, após o período de empréstimo, completando o grupo de novidades da temporada.

Saídas



A diretoria também conseguiu reduzir consideravelmente o número de atletas no elenco. Ao todo, 15 jogadores deixaram o Alvinegro nesta janela, entre vendas, empréstimos e rescisões, gerando uma economia superior a R$ 6 milhões na folha salarial.



Entre os negócios, Newton foi vendido ao São Paulo por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões), enquanto Santi Rodríguez seguiu para o Columbus Crew por 6,8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 34 milhões).



Outros nomes, como Matheus Nascimento, Elias Manoel, Barboza e Diego Hernández, deixaram o clube em definitivo. Além deles, Chris Ramos, Léo Linck e Nathan Fernandes foram emprestados. Por fim, Bastos, Caio Roque, Neto, Ythallo, Joaquín Corrêa e Raul tiveram seus contratos rescindidos.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato