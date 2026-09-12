Gabriel Martinelli comemora gol pelo Al-Hilal neste sábado (12)Divulgação / Al-Hilal
Martinelli desencanta e anota hat-trick no Campeonato Saudita
Brasileiro marcou os três primeiros gols com a camisa do Al-Hilal neste sábado (12), após passar as duas primeiras partidas em branco
Bellão liga alerta no Botafogo: 'Atenção com responsabilidade'
Técnico do Glorioso aponta o que deu errado no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e pede resposta rápida do time para se afastar do Z-4
Vitinho admite que Botafogo está devendo: 'Pode fazer melhor'
Lateral concorda com frustação dos torcedores com a campanha ruim do Glorioso no Campeonato Brasileiro, mas confia em recuperação
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Palmeiras vence o São Paulo e retoma a liderança do Flamengo
Alviverde aproveita que o Tricolor Paulista jogou com reservas, faz 2 a 0 e agora torce por um tropeço do Rubro-Negro contra o Corinthians
Botafogo apresenta Ziyech à torcida no Nilton Santos
Atacante marroquino deixa recado aos botafoguenses antes do confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro
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