Gabriel Martinelli comemora gol pelo Al-Hilal neste sábado (12) - Divulgação / Al-Hilal

Gabriel Martinelli comemora gol pelo Al-Hilal neste sábado (12)Divulgação / Al-Hilal

Publicado 12/09/2026 15:45

Após sete temporadas no Arsenal, Gabriel Martinelli seguiu o rumo do mundo árabe e, neste sábado (12), fez seus primeiros gols pelo Al-Hilal. Com um hat-trick, o atacante brasileiro foi o destaque da goleada por 6 a 0 sobre o Al-Taawoun, que manteve a equipe na liderança do Campeonato Saudita.

Maior campeão nacional, com 21 títulos, o Al-Hilal já resolvia a sexta vitória em sete partidas no primeiro tempo. O atacante Ollie Watkins, ex-Aston Villa, abriu o placar logo aos 9 minutos. Até começar o show particular de Martinelli. Aos 18 minutos, aproveitou rebote da zaga para cravar seu primeiro gol pelo Clube dos Príncipes. O segundo saiu aos 43, depois de um drible desconcertante no zagueiro.

E ainda tinha mais guardado para a etapa final. Logo aos 5 minutos, Martinelli aproveitou bela jogada do atacante holandês Summerville pela esquerda e apenas escorou para o fundo da rede. No ataque seguinte, Ollie Watkins marcou mais um. Neste momento, pensando na estreia da equipe na Liga dos Campeões da Ásia, terça-feira (15), contra o Al Gharafa, o técnico Simone Inzagui sacou Martinelli. Sultan Madash deu números finais aos 30.

"Sempre bom fazer gols. Três, então... Feliz por marcar meus primeiros pelo Al-Hilal, e mais ainda pela boa atuação que tivemos, que nos mantém na liderança. Vitória que nos dá ainda mais confiança para estreamos bem na Champions da Ásia. Espero seguir nesse bom ritmo para brigar por todos os títulos pelo Al-Hilal", declarou o brasileiro, após o jogo.

Foi o segundo hat-trick da carreira de Martinelli. O primeiro também saiu esse ano, ainda pelo Arsenal, no dia 11 de janeiro, na vitória de virada sobre o Portsmouth, por 4 a 1, pela terceira fase da Copa da Inglaterra.

Revelado pelo Ituano, o ponta estreou profissionalmente em 2018 e, já no ano seguinte, foi vendido ao Arsenal. Em sete temporadas no futebol inglês, o brasileiro evoluiu, passou a ser convocado pela Seleção e pôde estar em duas Copas do Mundo. Neste ano, sem muito espaço no Arsenal após participar da campanha do título da Premier League como reserva, Martinelli se juntou ao Al-Hilal.