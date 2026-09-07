Ao todo, Arthur Cabral soma 14 gols e quatro assistências em 66 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo
Ao todo, Arthur Cabral soma 14 gols e quatro assistências em 66 jogos pelo Botafogo
Vítor Silva / Botafogo
Publicado 07/09/2026 14:35
O
Botafogo
recebeu uma proposta do Tigres (MEX) por Arthur Cabral. A oferta para tentar levar o atacante é de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões). O Glorioso, porém, tem dúvida quanto a uma possível liberação do jogador.
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A diretoria considera o centroavante peça importante para o elenco. Além disso, o tempo curto para buscar uma reposição no mercado pode pesar para a permanência.
A janela de transferências fecha na próxima sexta-feira (11).
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, Arthur Cabral está no Botafogo desde meados do ano passado. De lá para cá, fez 14 gols e deu quatro assistências em 66 jogos.
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