Botafogo negocia com Fabricio Pérez, do EstudiantesLuis Robayo / AFP

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Rodrigo Souza
Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Botafogo negocia a contratação do atacante Fabricio Pérez, do Estudiantes, da Argentina. O Alvinegro fez uma proposta de empréstimo de um ano com opção de compra e aguarda uma resposta dos argentinos, segundo o jornalista César Luis Merlo.
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Fabricio Pérez joga na ponta direita, que é uma posição considerada carente no elenco. O atacante, inclusive, também atua do outro lado. O Botafogo, agora, corre contra o tempo para fechar a contratação do jogador, já que a janela de transferências encerra na próxima sexta-feira (11).
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No ano passado, Fabricio Pérez fez parte do elenco do Estudiantes que conquistou o título do Clausura do Campeonato Argentino. Na época, inclusive, atuou junto com Medina, que era um dos destaques do time e, agora, está no Botafogo.
Revelado pelo Estudiantes em 2024, Fabricio Pérez disputou 49 jogos, marcou cinco gols e uma assistência pela equipe argentina. Na atual temporada, o atacante soma 25 partidas e três gols marcados, todos no Apertura do Campeonato Argentino.
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Botafogo negocia com Fabricio Pérez, do Estudiantes
Apesar da boa sequência, Gabriel Batista não é titular absoluto