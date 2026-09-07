Botafogo negocia com Fabricio Pérez, do EstudiantesLuis Robayo / AFP
Botafogo negocia a contratação de atacante do Estudiantes
Alvinegro faz proposta de empréstimo com opção de compra por Fabricio Pérez e corre contra o tempo para fechar a negociação
Gabriel Batista aproveita chances e ganha elogios no Botafogo
Goleiro se consolidou no time titular após a lesão de Warleson, acirrou a disputa pela pela posição e plantou dúvida na comissão técnica
Botafogo negocia a contratação de atacante do Estudiantes
Alvinegro faz proposta de empréstimo com opção de compra por Fabricio Pérez e corre contra o tempo para fechar a negociação
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