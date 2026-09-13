Felipe Melo ficou na bronca com Freytes - Reprodução / SporTV

Felipe Melo ficou na bronca com FreytesReprodução / SporTV

Publicado 13/09/2026 11:27

O comentarista Felipe Melo ficou na bronca com Freytes após derrota do Fluminense por 3 a 1 contra o Atlético-MG no último sábado (12) em jogo válido pela 27 rodada do campeonato brasileiro. O ex-jogador não poupou críticas ao defensor após o lance que originou um dos gols.

"O segundo gol nasce de um erro grotesco do Freytes. Eu, que sempre defendi o Freytes, na verdade, eu desisto. O torcedor já não gosta tanto do Freytes e parece que ele gosta disso Volta agora de lesão, oportunidade de ganhar minutagem. A primeira oportunidade ele tenta sair driblando ali e acaba errando. Quem nunca? Eu já errei muitas vezes. Mas, de verdade, errar tantas vezes uma atrás da outra, eu acho que é falta de inteligência", disse Felipe Melo.

Relembre como foi o jogo

No duelo entre Fluminense e Atlético-MG, o Tricolor optou por utilizar um time quase todo reserva para poupar os jogadores para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores na próxima terça-feira (13), contra o Platense, da Argentina.



O Galo abriu o placar com Reinier, sob muita reclamação dos jogadores da equipe carioca, que alegaram que o árbitro Matheus Candançan não apitou o reinício da partida. Após falha de Freytes, a equipe mineira fez o segundo gol com Cuello.



Sem tirar o pé, o Atlético-MG balançou as redes pela terceira vez. Vitão cabeceou sozinho em escanteio e pegou o rebote para marcar, aos 35 minutos. No fim, Castillo descontou, na única chance clara do time no segundo tempo.



No Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a quarta colocação, com 45 pontos. No entanto, a equipe ainda pode perder posições caso o Bahia derrote o Remo na próxima segunda-feira (14), às 20h (de Brasília), na Fonte Nova.

Qual é o próximo compromisso do Fluminense no Brasileirão?

Com a Libertadores no meio de semana, o Fluminense só retorna a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (20), contra o Corinthians, pela 28ª rodada da competição. A partida será às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.