Martinelli revela que atuar no Velho Continente é 'um sonho' - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Martinelli revela que atuar no Velho Continente é 'um sonho'LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 16/09/2026 15:34

Camisa 8 do Fluminense, Martinelli foi convocado por Carlo Ancelotti para atuar na próxima Data Fifa , contra Austrália e Índia. A ausência do jogador na lista original do treinador italiano já havia sido motivo de diversas reclamações por parte dos torcedores da Seleção.

O jovem, de 24 anos, foi convocado no lugar de João Pedro, jogador do Chelsea que também foi revelado em Xérem. O atacante saiu de campo na última partida relatando dores no joelho após disputa aérea, no empate com o Hull City, pelo Campeonato Inglês, no último sábado (12).

Por meio das redes sociais, tanto torcedores do Fluminense quanto rivais celebraram a convocação, e exaltaram o alto nível que Martinelli mantém nos últimos anos.

"Esse cara está entre os cinco melhores volantes do Brasil e não é de agora, já faz uns bons anos. Mesmo sendo flamenguista, eu tenho que reconhecer, Martinelli joga demais, muito merecido", disse um torcedor do Flamengo, por meio do 'X'.

Outro rival, dessa vez vascaíno, também exaltou a convocação: "Parabéns para o menino, joga muita bola, ta sendo convocado com atraso. É o melhor jogador do Fluminense com certeza absoluta, deveria ter ido para a última Copa", afirmou o internauta, com muitos elogios ao jogador.

Contudo, mesmo com o reconhecimento geral dos torcedores brasileiros, a torcida que mais comemorou foi a de seu clube, o Fluminense.

"Finalmente chegou sua hora moleque, mais um Cria de Xérem que vai fazer história com amarelinha. Meu único medo é ele jogar muito bem e vir um europeu comprar ele, o que é muito capaz...", celebrou o tricolor, mas com certo receio de uma possível saída, pelo holofote que o jogador receberá com a camisa da Seleção.

Um companheiro de arquibancada também exaltou a convocação, mas teve algumas ressalvas a respeito. "Martinelli joga muito, realmente merece demais, mas tem duas coisas que me deixam inconformado. Primeira, já a segunda vez que Ancelotti perde o atleta de alguma posição e convoca outro no lugar de uma posição totalmente diferente (...) a outra coisa é, essa Data Fifa só serve para cansar os jogadores, no meio da temporada desfalca o time e ainda cansa ele com as viagens, não entendo isso mas fazer o que?", reclamou o torcedor, sobre o planejamento de calendário da Fifa.

Calendário da Seleção

O volante tricolor estará apto a vestir a camisa da seleção brasileira no amistoso contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, ambas partidas às 7h (de Brasília). Depois, irá para Índia, no dia 3 de outubro, para encerrar a Data Fifa.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de João Vitor Cravo