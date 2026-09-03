Gabriel Martinelli foi oficializado pelo Al-HilalDivulgação / Al-Hilal

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Rio - O Al-Hilal, da Arábia Saudita, oficializou a contratação do atacante Gabriel Martinelli, de 25 anos, que defendeu a seleção brasileira na última Copa do Mundo. O jogador disputou a última temporada pelo Arsenal e foi campeão inglês. Ele assinou contrato até junho de 2030.
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A operação foi de 70 milhões de euros (algo em torno de R$ 416,17 milhões). O Arsenal manteve parte dos direitos de Gabriel Martinelli para uma eventual transferência futura do brasileiro.
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Na última Copa do Mundo, Martinelli fez parte do elenco convocado por Carlo Ancelotti. Ele foi peça decisiva para a classificação do Brasil para as oitavas de final da competição. O atacante marcou no fim e deu a vitória para a Seleção sobre o Japão na segunda fase.
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Revelado pelo Ituano, de São Paulo, Gabriel Martinelli defendeu o Arsenal desde 2019. Ele foi campeão olímpico pela Seleção nos Jogos de Paris, campeão inglês pelos Gunners, além de ter conquistado uma Copa da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra.