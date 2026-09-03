Gabriel Martinelli foi oficializado pelo Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Gabriel Martinelli foi oficializado pelo Al-HilalDivulgação / Al-Hilal

Publicado 03/09/2026 13:54

Rio - O Al-Hilal, da Arábia Saudita, oficializou a contratação do atacante Gabriel Martinelli , de 25 anos, que defendeu a seleção brasileira na última Copa do Mundo. O jogador disputou a última temporada pelo Arsenal e foi campeão inglês. Ele assinou contrato até junho de 2030.

A operação foi de 70 milhões de euros (algo em torno de R$ 416,17 milhões). O Arsenal manteve parte dos direitos de Gabriel Martinelli para uma eventual transferência futura do brasileiro.

Na última Copa do Mundo, Martinelli fez parte do elenco convocado por Carlo Ancelotti. Ele foi peça decisiva para a classificação do Brasil para as oitavas de final da competição. O atacante marcou no fim e deu a vitória para a Seleção sobre o Japão na segunda fase.

Revelado pelo Ituano, de São Paulo, Gabriel Martinelli defendeu o Arsenal desde 2019. Ele foi campeão olímpico pela Seleção nos Jogos de Paris, campeão inglês pelos Gunners, além de ter conquistado uma Copa da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra.