Quando a vida familiar vira assunto públicoReprodução/Instagram
E isso me faz pensar em algo muito maior: precisamos ter muito cuidado com quem escolhemos para dividir a vida — principalmente quando dessa relação vêm filhos.
Claro que ninguém começa um relacionamento imaginando como ele vai terminar. A gente se engana, erra, se apaixona. E a paixão, muitas vezes, nos impede de enxergar coisas que somente o tempo revela. Mas existe uma diferença enorme quando há filhos: o relacionamento termina, porém o vínculo entre pai e mãe permanecerá para sempre.
E, dentre tantas polêmicas públicas envolvendo os dois, agora chegamos ao ponto de uma questão de piolhos dos filhos também virar assunto de internet. Sinceramente? Acho pequeno. Acho desnecessário. E, principalmente, acho que precisamos perguntar: onde ficam as crianças no meio disso tudo?
Porque hoje elas são crianças. Amanhã serão adultos com acesso a tudo o que foi publicado sobre a própria infância.
Imaginem crescer, pesquisar o próprio nome ou o nome dos pais e encontrar anos e anos de conflitos familiares expostos publicamente. Encontrar acusações contra o pai, respostas, discussões, detalhes da rotina e até situações íntimas ou constrangedoras da infância transformadas em assunto para milhares de desconhecidos.
Que impacto isso pode ter emocionalmente em uma criança ao longo dos anos?
É esse o ponto que, para mim, deveria estar acima de qualquer briga entre adultos.
Não conheço a intimidade de Pedro Scooby e Luana Piovani e não tenho como afirmar quem está certo em cada situação. Conhecemos aquilo que eles tornam público. Mas justamente por existirem filhos, acredito que determinados conflitos deveriam permanecer no âmbito privado e, quando necessário, ser tratados pelos meios adequados.
Durante muito tempo, Scooby escolheu não responder publicamente a muitas dessas questões. Agora respondeu. E também tem o direito de apresentar a versão dele. Porque, quando apenas um lado fala repetidamente, parte do público acaba tomando aquela narrativa como verdade absoluta.
Existe uma frase em que acredito muito: quando falamos demais sobre alguém, muitas vezes revelamos mais sobre nós mesmos do que sobre essa pessoa.
Pai e mãe podem ter todas as divergências do mundo. Podem discordar sobre educação, rotina, responsabilidades e inúmeras outras coisas. Mas os filhos não deveriam se transformar em personagens de uma guerra pública.
Porque a internet não esquece.
E talvez uma das maiores responsabilidades depois de uma separação seja esta: não obrigar os filhos a carregar, amanhã, a exposição das mágoas que pertenciam aos adultos de ontem.
Relacionamentos acabam. A responsabilidade de proteger emocionalmente os filhos, não.
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