O talento herdado da mãe costureira ganhou uma nova forma e se transformou em uma história de criatividade e realização - Divulgação

O talento herdado da mãe costureira ganhou uma nova forma e se transformou em uma história de criatividade e realizaçãoDivulgação

Publicado 01/09/2026 09:26

Tem histórias que começam quase por acaso e acabam se transformando em verdadeiras paixões. Rita de Cassia é exatamente assim. O que nasceu de uma necessidade, diante do casamento da filha, virou um talento descoberto na raça, na intuição e, principalmente, na vontade de fazer dar certo.

Há 11 anos, ela transforma tecidos, flores, forminhas e tantos outros materiais em peças delicadas, cheias de carinho e detalhes que fazem toda a diferença em uma festa. E o mais bonito é perceber que, por trás de cada criação, existe uma mulher que nunca deixou de acreditar em seus sonhos.

O talento herdado da mãe costureira ganhou uma nova forma e se transformou em uma história de criatividade e realização Divulgação

Apelidada carinhosamente de Tia Rita (@forminhasdatiarita), ela é daquelas mulheres que colocam a mão na massa, enfrentam os desafios de frente e ainda encontram motivos para se apaixonar cada vez mais pelo próprio trabalho. Uma verdadeira inspiração!

Confira meu bate-papo com esse verdadeiro mulherão:

Tia Rita, conta para a gente: como começou essa sua história com as forminhas, flores e peças para festas e eventos? Você sempre teve esse talento para o artesanato ou foi algo que descobriu ao longo da vida?

Nasceu na necessidade. Minha filha ia se casar e na reunião com Cerimonial e decorador descobrimos que tinha que levar as forminhas pra doces finos.

Todo nosso orçamento já tinha findado. Comentei com uma amiga e ela falou: "você é capaz de fazer. Mãos à obra". Eu nunca tinha pensado tal coisa

Ela disse: "eu e fulana temos algumas peças pra fazer. Compre o tecido Risque e corte em pétalas, marcamos uma tarde lá em casa e faremos".



Assim eu fiz



Ao chegar lá, nem ela e nem eu sabíamos com montar utilizando as peças. Passamos a tarde nessa peleja. Voltei pra casa pensando como ia fazer. Falei com minha filha que iríamos dar um jeito.



Fui pra outro computador e passei a noite procurando algum vídeo que pudesse me dar um norte. Para meu consolo e decepção os que tinham eram pagos e outros não conseguia entender.



Então decidi montar com minha intuição mesmo e assim fui fazendo, e a cada peça surgia uma ideia, e aí consegui montar. Comprei umas caixas de colocar doces e armazenei uma a uma lado a lado com receio que desmontasse ou amassasse 600 unidades.

Chegou o dia de fazer a entrega no salão. Lá fui eu com muito receio da entrega pois poderiam não gostar, então expliquei à recepcionista, e ao abrir a caixa ela fez uma expressão de espanto, me deixando muito nervosa e acabei pensando: "está horrível, não vão querer usar na decoração".



Do nada ela fala: "que coisa mais linda!". Minha expressão foi de quem não acreditou. Ela ainda afirmou que em comparação a outras pessoas que apresentaram a ela anteriormente, o meu trabalho estava de parabéns.



Pensa em uma pessoa aliviada... Passando a festa, comentei com a amiga que deu ideia de usar as peças. Ela me encorajou a fazer e vender para todos os salões da região. Comecei intensas pesquisas e aqui estou eu contando a minha história depois de 11 anos de jornada árdua, mas gratificante.

Tia Rita transformou materiais simples em peças que carregam cuidado e delicadeza Divulgação



De onde você acha que vem essa habilidade de transformar materiais simples em peças tão delicadas e cheias de detalhes? Alguém da sua família também tinha esse dom ou você aprendeu tudo sozinha?

Eu acredito que tenho alguns traços da minha mãe. Ela era uma costureira maravilhosa.



Aos 12 anos cortou sua primeira peça com uma faca na pedra de um rio, no interior de Pernambuco, na cidade de Exú.



Ao longo dessa trajetória, com certeza vieram muitos desafios. Teve algum momento em que você pensou em desistir? E o que fez você continuar acreditando no seu trabalho?

Sim, muitos momentos pensei em desistir, mas sempre olhava pra trás e via o caminho que eu já tinha percorrido. Olhava para o céu e pedia força a Deus para continuar.

E assim foi passando os dias, até os dias de hoje tenho que me encher de forças para continuar no caminho dos meus sonhos e ganhar o sucesso. Cada dia me apaixono mais por meu trabalho.



4 - Hoje, ver o seu trabalho fazendo parte de festas tão especiais, deve ser uma realização enorme. O que passa pelo seu coração quando você vê uma peça feita por você ajudando a deixar um momento ainda mais bonito?

Que cada vez devo fazer melhor. Meu coração enche de alegrias quando vejo que as pessoas se encantam e se enchem de satisfação com o que estão recebendo.



Esse é o meu maior pagamento.



Aqui na produção das peças o minhas ajudantes tem que se encantar e sentir alegria ao confeccionar cada peça



Essa energia faz com que tudo fique muito lindo, qualificado e especial em cada encomenda



5 - Tia Rita, para você, o que é ser um mulherão?

Se amar, se respeitar e ir atrás de seus ideais. Amando e respeitando o próximo independente de cor raça ou condições sociais.