Oncinha, cow print e outras estampas estão conquistando os tênis e deixando as produções muito mais estilosasReprodução/Pinterest
Oncinha, cow print, zebra e até uma estampa inspirada na pelagem dos cervos estão aparecendo nos pés de quem gosta de experimentar um pouco mais na hora de se vestir. E a melhor parte? Você não precisa montar um look super elaborado para entrar nessa tendência.
Comece pelo bom e velho jeans
Para quem ainda está com um pé atrás com o animal print, o jeans é o melhor amigo. A combinação funciona justamente porque a calça deixa a produção mais equilibrada e faz o tênis assumir o papel de destaque.
Jeans mais larguinhos deixam o visual descontraído, enquanto os modelos retos podem criar uma produção um pouquinho mais arrumada. É aquele tipo de combinação que funciona para o dia a dia sem exigir muito esforço.
Quer ousar? Brinque com as estampas
Agora, se você gosta de uma produção mais fashionista, pode ir além do básico. Que tal misturar o tênis de oncinha com uma bolsa de estampa de cobra?
A ideia pode parecer ousada no começo, mas existe uma maneira simples de fazer funcionar: tente aproximar as cores das estampas. Assim, mesmo com diferentes desenhos, o visual ganha uma certa harmonia.
Couro deixa tudo mais urbano
O animal print também combina muito com peças de couro. Uma jaqueta, uma calça ou até uma saia nesse material já conseguem mudar completamente a proposta do look.
Para quem prefere uma produção mais sofisticada, tons como preto, marrom, vinho e outros terrosos são ótimas escolhas. Eles conversam super bem com as estampas e deixam o resultado moderno sem ficar exagerado.
Aposte no look de uma cor só
Sabe aqueles dias em que você quer usar o tênis estampado, mas não quer pensar demais na combinação? O look monocromático resolve!
Preto, branco, cinza, marrom ou nude podem servir de base para deixar o calçado aparecer. E isso é ótimo para quem está começando a se aventurar no animal print: o restante da produção fica mais discreto e o tênis ganha todo o protagonismo.
A meia também pode entrar na brincadeira
Se você gosta de detalhes que fazem diferença, vale olhar para as meias. Os modelos coloridos e aparentes estão cada vez mais presentes nas produções e podem criar um contraste divertido com o tênis.
Vermelho, rosa, azul, verde e vinho são algumas opções para quem quer colocar um pontinho de cor no visual sem precisar trocar toda a roupa.
Bambi print: a versão mais delicada
Nem só de oncinha vive o animal print. Uma das versões que vêm chamando atenção é o chamado bambi print, inspirado na pelagem do filhote de cervo.
Com fundo marrom e pequenas manchas claras, a estampa tem uma aparência mais suave e romântica. Nos tênis, pode aparecer acompanhada de materiais como camurça e couro, criando uma proposta diferente da tradicional oncinha.
Cow print para quem gosta de um visual divertido
E tem também o cow print, aquela estampa de manchas pretas e brancas que lembra a pelagem das vacas.
Se antes ela estava muito associada aos looks western, agora aparece de uma maneira mais urbana e descontraída. No tênis, é uma ótima escolha para quem quer sair do comum e colocar um pouco mais de personalidade na produção.
Um detalhe pode mudar tudo
E não precisa achar que, para usar animal print, você precisa montar um look inteiro em torno da estampa. Às vezes, é justamente o contrário.
Um tênis de oncinha com jeans e camiseta branca já pode ser suficiente. Trocar o cadarço por uma cor vibrante, acrescentar uma meia colorida ou escolher uma bolsa diferente também são pequenos truques que ajudam a deixar a produção mais interessante.
No fim das contas, o mais legal dessa tendência é justamente poder brincar. O animal print pode ser o detalhe principal do look ou apenas aquele toque fashion que deixa uma produção simples com outra cara.
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