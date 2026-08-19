Boiadeira intensificou a musculação, mudou a alimentação e já comemora cerca de 5 kg a mais de massa magra - Reprodução/Instagram

Boiadeira intensificou a musculação, mudou a alimentação e já comemora cerca de 5 kg a mais de massa magraReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2026 09:34

Olá, meninas!