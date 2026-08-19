Boiadeira intensificou a musculação, mudou a alimentação e já comemora cerca de 5 kg a mais de massa magraReprodução/Instagram
A transformação é resultado de um processo que já dura cerca de um ano e meio e envolve bastante disciplina. Nesse período, Ana ganhou aproximadamente 5 kg de massa magra e reduziu o percentual de gordura. Para chegar até aqui, a sertaneja chegou a manter uma rotina de treinos que ocupava praticamente todos os dias da semana.
Segundo o personal trainer André Perez, a frequência já chegou a seis ou sete sessões semanais. Com a agenda de shows cada vez mais cheia, principalmente durante o período da Festa do Peão de Barretos, a rotina precisou ser adaptada. A estratégia, agora, é trabalhar diferentes grupos musculares em cada treino e apostar em exercícios mais intensos.
E tem um detalhe que chama bastante atenção: apesar da evolução rápida aos olhos de quem acompanha a cantora, o profissional afirma que o resultado foi construído aos poucos e sem o uso de anabolizantes.
Ana também incorporou suplementos à rotina, entre eles whey protein e creatina, além de aminoácidos e pré-treino. A alimentação passou a ter uma atenção especial para o consumo de proteínas.
O corpo também tem sua própria história
E se tem uma coisa que a transformação de Ana ajuda a lembrar é que genética conta, sim. De acordo com seu personal trainer, a cantora apresenta uma facilidade maior para desenvolver a musculatura da parte superior do corpo. Por isso, braços, ombros e costas acabaram ficando definidos antes de outras regiões.
No início, inclusive, Ana tinha receio de desenvolver braços muito musculosos. Com o passar do tempo, porém, ela passou a gostar do resultado e hoje não esconde os ombros bem marcados nas fotos e nos vídeos que compartilha.
Agora, a atenção está mais concentrada na parte inferior do corpo. O objetivo é aumentar o volume e a definição de pernas e glúteos. Como Ana é alta e tem pernas longas, o ganho de musculatura nessa região pode levar mais tempo para ficar evidente, segundo a avaliação do profissional.
Ou seja, nada de fórmula milagrosa. A mudança da cantora envolve treino consistente, alimentação, suplementação, genética e, claro, tempo.
E talvez essa seja a parte mais interessante de toda essa história: por trás de um corpo que hoje chama atenção nas redes sociais, existe um processo que foi sendo construído pouco a pouco. Afinal, quando o assunto é corpo, cada mulher tem seu ritmo, sua genética e uma história completamente diferente.
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