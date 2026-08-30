A cor escolhida transforma qualquer produção: francesinha, coloridas e com detalhes - Reprodução/ Internet

A cor escolhida transforma qualquer produção: francesinha, coloridas e com detalhesReprodução/ Internet

Publicado 30/08/2026 00:00

A primavera está chegando e, com ela, aquela vontade de deixar o visual mais leve, alegre e colorido. E nem precisamos mudar o guarda-roupa inteiro para entrar no clima. As unhas já conseguem transformar a produção!

Tons clarinhos

Rosa suave, nude, branco leitoso e pêssego continuam entre os queridinhos. São delicados, combinam com diferentes estilos e deixam as mãos com aquele aspecto de cuidado que a gente ama.

Cores alegres

Para quem gosta de colocar um pouco mais de cor no visual, amarelo, azul, verde e lilás são ótimas escolhas. E não precisa pintar todas as unhas de uma vez. Uma filha única ou pequenos detalhes já deixam a manicure muito mais divertida.

Francesinha repaginada

A clássica francesinha também ganha novas versões. Em vez do tradicional branco, que tal apostar em pontinhas coloridas? É uma maneira simples de atualizar o visual sem abrir mão da delicadeza.

Pequenos detalhes

Bolinhas, flores, traços fininhos e desenhos minimalistas também combinam muito com a estação. O segredo é não exagerar e escolher detalhes que tenham a ver com o seu estilo.

No fim, tendência é só uma inspiração. A melhor cor é aquela que faz você olhar para as mãos e pensar: “Amei!”. Afinal, beleza também tem tudo a ver com se sentir bem.

Poá está de volta: a estampa queridinha da estação das flores

Poá colorido ganha adeptas da moda - Reprodução/Pinterest

Poá colorido ganha adeptas da modaReprodução/Pinterest

Se você acha que poá é coisa do passado, pode mudar de ideia! A clássica estampa de bolinhas volta com tudo na primavera 2026, mas aparece mais moderna, colorida e cheia de possibilidades.

E não precisa renovar o guarda-roupa inteiro para entrar na tendência. Uma única peça já faz diferença!

Com jeans

Blusa de poá com aquela calça jeans que você ama é uma combinação simples e charmosa. Para completar, vale sapatilha, tênis ou até uma sandália.

Em saias

As saias de poá, principalmente os modelos midi, deixam o visual feminino sem exageros. Combine com uma blusa básica e acessórios modernos para equilibrar a produção.

Em novas cores

Esqueça a obrigação de usar apenas bolinhas pretas e brancas. Nesta temporada, o poá aparece colorido e ganha combinações mais alegres e atuais.

A dica é simples: escolha a versão que mais combina com você e se jogue nas bolinhas!



Beleza da Alma

“A vida é a arte do encontro.” — Vinicius de Moraes.