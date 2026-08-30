A cor escolhida transforma qualquer produção: francesinha, coloridas e com detalhesReprodução/ Internet
Rosa suave, nude, branco leitoso e pêssego continuam entre os queridinhos. São delicados, combinam com diferentes estilos e deixam as mãos com aquele aspecto de cuidado que a gente ama.
Cores alegres
Para quem gosta de colocar um pouco mais de cor no visual, amarelo, azul, verde e lilás são ótimas escolhas. E não precisa pintar todas as unhas de uma vez. Uma filha única ou pequenos detalhes já deixam a manicure muito mais divertida.
Francesinha repaginada
A clássica francesinha também ganha novas versões. Em vez do tradicional branco, que tal apostar em pontinhas coloridas? É uma maneira simples de atualizar o visual sem abrir mão da delicadeza.
Pequenos detalhes
Bolinhas, flores, traços fininhos e desenhos minimalistas também combinam muito com a estação. O segredo é não exagerar e escolher detalhes que tenham a ver com o seu estilo.
No fim, tendência é só uma inspiração. A melhor cor é aquela que faz você olhar para as mãos e pensar: “Amei!”. Afinal, beleza também tem tudo a ver com se sentir bem.
Poá colorido ganha adeptas da modaReprodução/Pinterest
Blusa de poá com aquela calça jeans que você ama é uma combinação simples e charmosa. Para completar, vale sapatilha, tênis ou até uma sandália.
Em saias
As saias de poá, principalmente os modelos midi, deixam o visual feminino sem exageros. Combine com uma blusa básica e acessórios modernos para equilibrar a produção.
Em novas cores
Esqueça a obrigação de usar apenas bolinhas pretas e brancas. Nesta temporada, o poá aparece colorido e ganha combinações mais alegres e atuais.
A dica é simples: escolha a versão que mais combina com você e se jogue nas bolinhas!
Beleza da Alma
“A vida é a arte do encontro.” — Vinicius de Moraes.
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