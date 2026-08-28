Nina Lima e David Santiago organizaram uma festa mais do que memorável - Divulgação

Nina Lima e David Santiago organizaram uma festa mais do que memorávelDivulgação

Publicado 28/08/2026 17:28

Olá, meninas!



Ainda estou tentando encontrar palavras para agradecer por uma noite tão especial. Sabe quando a gente vive um momento tão bonito que parece até difícil explicar tudo o que sentiu? Foi exatamente assim.



Quando pensei na minha festa realizada há uma semana, queria muito mais do que uma comemoração. Queria que ela tivesse a minha essência, que contasse um pouco da minha história e, principalmente, que levasse uma mensagem de amor, luz e solidariedade. E foi aí que entraram duas pessoas muito especiais: Nina Lima e David Santiago.

Nina Lima e David Santiago organizaram uma festa mais do que memorável Divulgação



Nina, quando você me ouviu falar sobre o meu projeto social e sobre o desejo de “espalhar Gardênias pelo mundo”, você enxergou muito além de uma festa. Transformou uma frase em conceito, o conceito em sonho e o sonho em uma experiência que eu e todos os meus convidados pudemos sentir.



Tudo tinha significado. As gardênias, as flores, o perfume, as velas, as luzes, a música... Até a forma como os convidados eram recebidos contava uma história. E que história linda!



Eu me emociono só de lembrar da chegada, daquele caminho iluminado por velas e das centenas de pontos de luz sobre a piscina. Depois, entrar no salão e encontrar toda aquela beleza, com as flores, os cristais, os doces feitos especialmente para a ocasião e aquela gardênia gigante envolvendo o bolo... Foi daqueles momentos em que a gente para, olha ao redor e pensa: “Meu Deus, isso está acontecendo mesmo?”



E não posso deixar de falar do carinho colocado em cada detalhe. A gastronomia também contou um pouco da minha história, com uma estação dedicada à culinária nordestina, uma homenagem às minhas raízes. Tudo pensado com um cuidado que fez toda a diferença. Nina, quando você me ouviu falar sobre o meu projeto social e sobre o desejo de “espalhar Gardênias pelo mundo”, você enxergou muito além de uma festa. Transformou uma frase em conceito, o conceito em sonho e o sonho em uma experiência que eu e todos os meus convidados pudemos sentir.Tudo tinha significado. As gardênias, as flores, o perfume, as velas, as luzes, a música... Até a forma como os convidados eram recebidos contava uma história. E que história linda!Eu me emociono só de lembrar da chegada, daquele caminho iluminado por velas e das centenas de pontos de luz sobre a piscina. Depois, entrar no salão e encontrar toda aquela beleza, com as flores, os cristais, os doces feitos especialmente para a ocasião e aquela gardênia gigante envolvendo o bolo... Foi daqueles momentos em que a gente para, olha ao redor e pensa: “Meu Deus, isso está acontecendo mesmo?”E não posso deixar de falar do carinho colocado em cada detalhe. A gastronomia também contou um pouco da minha história, com uma estação dedicada à culinária nordestina, uma homenagem às minhas raízes. Tudo pensado com um cuidado que fez toda a diferença.

Gastronomia de alto padrão marcou o aniversário de Gardênia Divulgação



Mas, para mim, o mais bonito foi perceber que a festa não ficou apenas na beleza. Ela carregou um propósito. No espaço “Espalhe Gardênias pelo Mundo”, meus projetos, meu perfume, meu livro e as causas que apoio estavam ali para que os convidados também pudessem conhecer e fazer parte dessas iniciativas.



E foi justamente isso que eu sempre sonhei: que aquilo que eu faço pudesse chegar a outras pessoas e, de alguma maneira, multiplicar o bem. Mas, para mim, o mais bonito foi perceber que a festa não ficou apenas na beleza. Ela carregou um propósito. No espaço “Espalhe Gardênias pelo Mundo”, meus projetos, meu perfume, meu livro e as causas que apoio estavam ali para que os convidados também pudessem conhecer e fazer parte dessas iniciativas.E foi justamente isso que eu sempre sonhei: que aquilo que eu faço pudesse chegar a outras pessoas e, de alguma maneira, multiplicar o bem.

Uma noite para jamais esquecer Divulgação



Nina e David, obrigada por terem entendido tão profundamente o que eu queria transmitir. Obrigada por transformarem sentimentos em cenografia, música, flores, luzes e experiências. Mas, principalmente, obrigada por colocarem alma em tudo.



E se teve um momento que guardo com muito carinho foi quando paramos toda aquela grandiosidade para viver algo ainda maior: a emoção. Meu marido falando sobre mim, a música “Perfume de Gardênia”, a oração ao lado da minha família e dos meus amigos... Ali, no meio de tudo aquilo, percebi que o maior presente não estava no palco, no bolo ou na decoração. Estava nas pessoas que estavam comigo. Nina e David, obrigada por terem entendido tão profundamente o que eu queria transmitir. Obrigada por transformarem sentimentos em cenografia, música, flores, luzes e experiências. Mas, principalmente, obrigada por colocarem alma em tudo.E se teve um momento que guardo com muito carinho foi quando paramos toda aquela grandiosidade para viver algo ainda maior: a emoção. Meu marido falando sobre mim, a música “Perfume de Gardênia”, a oração ao lado da minha família e dos meus amigos... Ali, no meio de tudo aquilo, percebi que o maior presente não estava no palco, no bolo ou na decoração. Estava nas pessoas que estavam comigo.

Marcos Rezende, marido de Gardênia Cavalcanti Divulgação



No fim da noite, ainda tivemos as sandálias para continuar dançando, os bem-vividos e os perfumes para levar um pouquinho daquela experiência para casa. Porque é isso que eu acredito: uma celebração de verdade não termina quando a festa acaba. Ela permanece na memória e, principalmente, no coração.



Nina, David, vocês conseguiram fazer uma coisa muito difícil: transformar a minha essência em uma festa. E fizeram isso com beleza, sensibilidade e muito amor.



Que privilégio foi poder comemorar a vida cercada de pessoas que amo e, ao mesmo tempo, celebrar aquilo que acredito.



Se depender de mim, continuaremos espalhando Gardênias pelo mundo. E, junto com elas, espalhando luz. No fim da noite, ainda tivemos as sandálias para continuar dançando, os bem-vividos e os perfumes para levar um pouquinho daquela experiência para casa. Porque é isso que eu acredito: uma celebração de verdade não termina quando a festa acaba. Ela permanece na memória e, principalmente, no coração.Nina, David, vocês conseguiram fazer uma coisa muito difícil: transformar a minha essência em uma festa. E fizeram isso com beleza, sensibilidade e muito amor.Que privilégio foi poder comemorar a vida cercada de pessoas que amo e, ao mesmo tempo, celebrar aquilo que acredito.Se depender de mim, continuaremos espalhando Gardênias pelo mundo. E, junto com elas, espalhando luz.