Especialista explica os cuidados que fazem diferença durante o tratamento Divulgação
Os alinhadores transparentes ganharam espaço justamente por serem mais discretos, mas isso não significa que possam ficar de fora da rotina de higiene. E existe um detalhe importante: limpar o dispositivo do jeito errado pode até prejudicar o material.
Um estudo publicado em 2026 na Clinical and Experimental Dental Research analisou pesquisas sobre o impacto dos alinhadores transparentes no microbioma oral e observou mudanças na composição dos microrganismos presentes na boca durante o tratamento.
Outra pesquisa, publicada em 2025 na Scientific Reports, comparou diferentes formas de limpeza de alinhadores impressos em 3D. Entre os métodos avaliados, a escovação com creme dental foi justamente a que mais aumentou a rugosidade da superfície do dispositivo.
Ou seja: não é só uma questão de deixar o alinhador bonitinho e transparente. A maneira como ele é higienizado também importa.
Por que o alinhador pode acumular bactérias?
Pense que o alinhador passa muitas horas do dia em contato direto com a saliva. Nesse tempo, resíduos de alimentos, proteínas e microrganismos podem se prender à superfície e formar o chamado biofilme.
E essa camada pode se acumular não apenas nos dentes e gengivas, mas também no próprio dispositivo. Quando isso acontece, pode contribuir para mau hálito, inflamações gengivais e alterações na microbiota da boca. O acúmulo de resíduos também pode deixar o alinhador mais opaco ou manchado.
“É comum que o paciente retire o alinhador, escove os dentes e acredite que isso seja suficiente. Mas o dispositivo volta para a boca cheio de microrganismos que aderiram à superfície. O ideal é que dentes e alinhadores sejam higienizados separadamente, respeitando os cuidados indicados para cada tipo de material”, explica Dra. Brunna Bastos, mestre e cirurgiã-dentista pela Faculdade de Odontologia da USP e especialista da GUM.
Afinal, posso usar creme dental para limpar o alinhador?
Aqui está uma dúvida bastante comum. Muita gente pega a mesma escova e o mesmo creme dental usados nos dentes para limpar o alinhador. Só que esse hábito pode não ser uma boa ideia.
De acordo com Brunna, a escovação consegue retirar parte dos resíduos, mas não necessariamente alcança todas as regiões do dispositivo. Além disso, alguns cremes dentais possuem componentes abrasivos que podem provocar pequenos riscos e aumentar a rugosidade da superfície.
Com o passar do tempo, uma superfície mais áspera pode facilitar a retenção de resíduos e pigmentos, contribuindo para manchas, odores e até mais dificuldade para manter o aparelho realmente limpo.
Como limpar o alinhador do jeito certo?
A orientação é simples, mas precisa fazer parte da rotina. O dispositivo deve ser lavado com água corrente fria ou morna e sabão neutro transparente. Para a limpeza, podem ser usadas as pontas dos dedos ou uma escova de cerdas extremamente macias, exclusiva para essa finalidade.
E atenção a um detalhe importante: água quente, não! Temperaturas elevadas podem deformar o material e comprometer o encaixe do alinhador.
Para uma limpeza mais profunda, também existem métodos específicos para aparelhos e próteses. Nesse caso, vale conversar com o dentista e seguir tanto a orientação profissional quanto as recomendações do fabricante.
E quem usa aparelho fixo?
Nos aparelhos tradicionais, o cuidado também precisa ser redobrado. Fios, bráquetes e outras estruturas podem dificultar o acesso da escova a alguns cantinhos e facilitar o acúmulo de resíduos e biofilme.
Por isso, a higiene entre os dentes também deve fazer parte da rotina, principalmente nas regiões ao redor do aparelho e nos espaços em que a escova convencional não consegue chegar tão bem.
“Cada tipo de aparelho apresenta desafios específicos de higiene. Por isso, além da escovação, é importante que o paciente receba orientação individualizada sobre como limpar as áreas de difícil acesso e os dispositivos utilizados durante o tratamento”, explica a especialista.
No fim das contas, não tem muito segredo: escovar os dentes e limpar o aparelho são cuidados diferentes, mas que precisam andar juntos. Manter essa rotina ajuda a evitar o acúmulo de biofilme, odores, manchas e inflamações na gengiva, deixando o tratamento ortodôntico mais confortável e seguro.
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