Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) - Agência Brasil

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília)Agência Brasil

Publicado 24/09/2026 07:52 | Atualizado 24/09/2026 07:53

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (24) prêmio estimado em R$ 38 milhões . As seis dezenas do concurso 3.062 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.





No último concurso, foram sorteados os números 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas. LEIA MAIS! INSS oferece mais de 1,1 mil vagas para atendimentos extras no Estado No último concurso, foram sorteados os números 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (24), em qualquer lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet, por meio do site ou aplicativo oficial da instituição.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.



Caso haja um único ganhador que acerte as seis dezenas, ele poderá levar sozinho o prêmio estimado em R$ 38 milhões. Se mais de uma aposta acertar todos os números, o valor será dividido entre os vencedores.



Quem for contemplado também precisa ficar atento ao prazo para retirar o prêmio. Os valores de apostas vencedoras ficam disponíveis para resgate pelo período de 90 dias após o sorteio.

Aposta simples de SC leva prêmio de R$ 57 milhões em agosto

Segundo a Caixa, na ocasião, 76 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 34.212,24 cada. Outros 4.346 apostadores acertaram quatro dezenas e irão ganhar R$ 986,17 cada.

O concurso 3.048 é um exemplo de como o valor do prêmio pode crescer quando não há ganhadores do prêmio. A cada concurso sem acertadores das seis dezenas, o prêmio acumula para o sorteio seguinte, podendo alcançar valores milionários.

Além do prêmio principal, os concursos da Mega-Sena também distribuem valores entre os acertadores de cinco e quatro números. Dessa forma, mesmo quando o apostador não consegue fazer a sena, ainda existe a possibilidade de receber um prêmio caso tenha acertado uma quantidade menor de dezenas.

*Com informações da Agência Brasil