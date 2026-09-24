Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília)Agência Brasil

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Alexia Gomes
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (24) prêmio estimado em R$ 38 milhões. As seis dezenas do concurso 3.062 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
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No último concurso, foram sorteados os números 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (24), em qualquer lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet, por meio do site ou aplicativo oficial da instituição.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.

Caso haja um único ganhador que acerte as seis dezenas, ele poderá levar sozinho o prêmio estimado em R$ 38 milhões. Se mais de uma aposta acertar todos os números, o valor será dividido entre os vencedores.

Quem for contemplado também precisa ficar atento ao prazo para retirar o prêmio. Os valores de apostas vencedoras ficam disponíveis para resgate pelo período de 90 dias após o sorteio.

Aposta simples de SC leva prêmio de R$ 57 milhões em agosto

Um apostador de Blumenau, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no início de agosto, e recebeu o prêmio acumuladode R$ 57.261.598,10.
Segundo a Caixa, na ocasião, 76 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 34.212,24 cada. Outros 4.346 apostadores acertaram quatro dezenas e irão ganhar R$ 986,17 cada.
O concurso 3.048 é um exemplo de como o valor do prêmio pode crescer quando não há ganhadores do prêmio. A cada concurso sem acertadores das seis dezenas, o prêmio acumula para o sorteio seguinte, podendo alcançar valores milionários.
Além do prêmio principal, os concursos da Mega-Sena também distribuem valores entre os acertadores de cinco e quatro números. Dessa forma, mesmo quando o apostador não consegue fazer a sena, ainda existe a possibilidade de receber um prêmio caso tenha acertado uma quantidade menor de dezenas.
*Com informações da Agência Brasil
 