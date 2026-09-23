Avaliações sociais e perícias médicas do INSS servem como meio de comprovação da condição de beneficiário - Divulgação/INSS

Avaliações sociais e perícias médicas do INSS servem como meio de comprovação da condição de beneficiárioDivulgação/INSS

Publicado 23/09/2026 17:58

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) está com 1.191 vagas disponíveis no Rio de Janeiro para perícias médicas e avaliações sociais no sábado, 26, e domingo, 27. Os atendimentos ocorrerão nas Agências da Previdência Social (APS) de Barra do Piraí, Barra Mansa, Bangu, Engenheiro Trindade, Itaboraí, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti e Valença.

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Do total, 345 vagas são para avaliações sociais, nas unidades de Bangu (100), Engenheiro Trindade (110) e Itaboraí (135). Esse atendimento é utilizado, entre outros casos, na análise do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência.



Já as 846 vagas de perícia médica serão distribuídas entre Barra do Piraí (40), Barra Mansa (228), Nilópolis (68), Nova Iguaçu (200), São João de Meriti (230) e Valença (80). O exame tem o propósito de avaliar o estado de saúde do trabalhador e comprovar se existe algum impedimento na capacidade de trabalho ou condição especial que dê direito a benefícios.

Para participar, é necessário fazer o agendamento pelo Meu INSS , no site ou aplicativo, ou pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Para a perícia médica, é necessário levar documento de identificação com foto, CPF comprovantes de renda e os documentos médicos relacionados ao problema de saúde, como despesas e laudos, atestados e exames.

Redução das filas

O INSS) reduziu em 50,7% o número de requerimentos de concessão de aposentadoria e demais benefícios em análise no Rio de Janeiro entre fevereiro e julho de 2026. A fila caiu de 178.385 para 87.942 pedidos, diminuição de mais de 90 mil processos em seis meses. O tempo médio entre o pedido e a decisão passou de 54 para 30 dias, teve queda de 44%.



No entanto, no mesmo período, o número de segurados que receberam resposta negativa cresceu. No primeiro semestre de 2026, o INSS indeferiu 266.919 pedidos no Estado, 74,2% a mais que no mesmo intervalo de 2025.

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna