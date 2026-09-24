Voo G3 1747 foi cancelado e, segundo a Gol, todos os passageiros desembarcaram - Reprodução / Redes sociais

Voo G3 1747 foi cancelado e, segundo a Gol, todos os passageiros desembarcaramReprodução / Redes sociais

Publicado 24/09/2026 08:25

Um avião da Gol pegou fogo durante a decolagem no Aeroporto de Goiânia, na noite desta quarta-feira (23). De acordo com a companhia, a aeronave voaria para Brasília e apresentou problemas técnicos em um dos seus motores.





O momento da explosão foi registrado por um dos passageiros. O voo G3 1747 foi cancelado e, segundo a Gol, todos os passageiros desembarcaram em segurança.



"Todas as ações referentes à operação foram tomadas dentro dos protocolos e com foco na segurança", disse a Gol.



De acordo com a administração do aeroporto, a pista de pousos e decolagens ficou temporariamente impraticável das 18h40 às 20h17 Após a conclusão dos procedimentos de segurança necessários pela equipe do aeroporto, como limpeza e inspeção da pista, as operações foram retomadas. LEIA MAIS! Tsunami meteorológico: entenda o evento raro e rápido que atingiu SC O momento da explosão foi registrado por um dos passageiros. O voo G3 1747 foi cancelado e, segundo a Gol, todos os passageiros desembarcaram em segurança."Todas as ações referentes à operação foram tomadas dentro dos protocolos e com foco na segurança", disse a Gol.De acordo com a administração do aeroporto, a pista de pousos e decolagens ficou temporariamente impraticável das 18h40 às 20h17 Após a conclusão dos procedimentos de segurança necessários pela equipe do aeroporto, como limpeza e inspeção da pista, as operações foram retomadas.

"A administração do Aeroporto de Goiânia informa que a pista de pousos e decolagens ficou temporariamente impraticável das 18h40 às 20h17 desta quarta-feira (23) após um problema técnico em um dos motores da aeronave da Gol que faria o voo G3 1747, com destino a Brasília, durante o procedimento de decolagem, segundo informações divulgadas pela própria companhia. Após a conclusão dos procedimentos de segurança necessários pela equipe do aeroporto, como limpeza e inspeção da pista, as operações foram retomadas", afirmou a administração por meio de nota oficial.

Avião de carga sai da pista, atinge veículos e pega fogo

No início deste mês, um avião da Amazon saiu da pista, no Aeroporto Internacional de Miami, atingiu vários veículos e pegou fogo, levantando uma densa nuvem de fumaça preta e forçando o fechamento de todas as pistas de um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos (EUA). Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), a aeronave ultrapassou o fim da pista por volta das 14h no horário local de Miami (15h em Brasília), após chegar de San Juan, em Porto Rico.

Na ocasião, o avião da Prime Air, divisão de transporte aéreo da Amazon, parou ao lado de uma via, próximo a dois caminhões estacionados, segundo imagens divulgadas nas redes sociais.