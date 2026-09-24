Momento foi registrado por câmeras de segurança da regiãoReprodução / Redes sociais
Mulher trans morre após ser baleada por motociclista em SP— Jornal O Dia (@jornalodia) September 24, 2026
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A vítima estava acompanhada de outras mulheres quando o suspeito se aproximou. O homem iniciou uma breve conversa antes de atirar. A mulher foi encaminhada ao Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), também na Zona Oeste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O momento foi registrado por câmeras de segurança da região. No vídeo, é possível ver o momento em que o homem, usando capacete e uma bag de entrega de aplicativo, começa a atirar, enquanto as testemunhas se jogam no chão. Em seguida, ele sobe na moto e foge do local.
O 14º Distrito Policial de Pinheiros investiga o caso. A reportagem entrou em contato com as polícias Militar e Civil de São Paulo, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.
Segundo a Polícia Civil, Emanuel é apontado pela investigação como o homem que teria desferido os golpes contra a vítima. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma faca preta com manchas de sangue. O registro da ocorrência também aponta a presença de sangue em suas mãos.
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