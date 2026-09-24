Momento foi registrado por câmeras de segurança da regiãoReprodução / Redes sociais

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Alexia Gomes
Uma mulher trans, não identificada, morreu, na noite desta quarta-feira (23), após ser baleada por um motociclista na Praça Monte Castelo, no Butantã, Zona Oeste de São Paulo.


A vítima estava acompanhada de outras mulheres quando o suspeito se aproximou. O homem iniciou uma breve conversa antes de atirar. A mulher foi encaminhada ao Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), também na Zona Oeste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O momento foi registrado por câmeras de segurança da região. No vídeo, é possível ver o momento em que o homem, usando capacete e uma bag de entrega de aplicativo, começa a atirar, enquanto as testemunhas se jogam no chão. Em seguida, ele sobe na moto e foge do local.

O 14º Distrito Policial de Pinheiros investiga o caso. A reportagem entrou em contato com as polícias Militar e Civil de São Paulo, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.
Mulher trans é esfaqueada durante evento de batalha de rimas
No final do mês passado, cinco homens foram presos em flagrante após uma mulher trans ser vítima de um ataque com faca durante um evento de batalha de rimas realizado na noite de sexta-feira (28), em Teresópolis.
A investigação da Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio. A vítima, Roque Marciano, de 32 anos, foi ferida na região das costelas e sofreu uma perfuração no pulmão. Na ocasião, ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano (HCTCO), onde permanece internada. Segundo informações divulgadas, seu estado de saúde é estável.
Os presos foram identificados como Emanuel Moura Cordeiro Boaventura, Wesley de Souza Pimentel, Daniel Portela Esteves, Paulo Ricardo do Vale Almeida e Matheus Maia Lopes de Souza.

Segundo a Polícia Civil, Emanuel é apontado pela investigação como o homem que teria desferido os golpes contra a vítima. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma faca preta com manchas de sangue. O registro da ocorrência também aponta a presença de sangue em suas mãos.
 