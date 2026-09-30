Perícia confirma que corpo de Gabriel apresentava marcas de violência - Reprodução/Rede Social

Perícia confirma que corpo de Gabriel apresentava marcas de violênciaReprodução/Rede Social

Publicado 30/09/2026 08:33





De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam informações para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida. Em seguida, uma equipe da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) compareceu ao endereço e realizou os procedimentos periciais.



Familiares revelaram ainda que o carro de Gabriel foi encontrado batido no Morro do Coco, em Queimados, momentos antes do corpo ser localizado.



"O Gabriel havia saído durante a noite para rodar no aplicativo e estava desaparecido (...) Neste momento de dor, pedimos respeito e compreensão para que a família possa enfrentar esse momento tão difícil. Gabriel sempre será lembrado com muito amor por todos que o conheceram", diz um trecho da nota compartilhada pela família.

O motorista de aplicativo Gabriel Dias Fernandes foi encontrado morto na Rua Amatari, em Jardim Aljezur, Japeri, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (29). Segundo a família, ele estava desaparecido desde que saiu para trabalhar e não deu mais notícias.De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam informações para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida. Em seguida, uma equipe da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) compareceu ao endereço e realizou os procedimentos periciais.Familiares revelaram ainda que o carro de Gabriel foi encontrado batido no Morro do Coco, em Queimados, momentos antes do corpo ser localizado."O Gabriel havia saído durante a noite para rodar no aplicativo e estava desaparecido (...) Neste momento de dor, pedimos respeito e compreensão para que a família possa enfrentar esse momento tão difícil. Gabriel sempre será lembrado com muito amor por todos que o conheceram", diz um trecho da nota compartilhada pela família.

As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. O velório acontece a partir de 14h30 e o sepultamento às 16h no Cemitério de Engenheiro Pedreira, nesta quarta-feira (30).

Passageiro do BRT morto

Um homem morreu após ser atingido por uma bala perdida dentro de um ônibus do BRT, na manhã desta quarta-feira (30), durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. A ocorrência mobilizou equipes da corporação, que foram encaminhadas ao local assim que tomaram conhecimento do caso.

A operação é realizada pela Secretaria de Estado de Polícia Militar e coordenada pelo 18º BPM (Jacarepaguá). A ação teve início nas primeiras horas da manhã e tem como principal objetivo combater a atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais na região.

Segundo a PM, os agentes também realizavam buscas por integrantes de um grupo criminoso que teriam participado de um ataque a tiros ocorrido na tarde de terça-feira (29), em um dos acessos à localidade Asa Branca. O ataque deixou um homem morto.



Durante a operação desta quarta, os policiais apreenderam três fuzis e prenderam um homem apontado como integrante do grupo criminoso que atua na região. A corporação não informou, até o momento, a identidade do suspeito.

A Polícia Militar ainda não informou de onde partiu o tiro que atingiu o passageiro. A dinâmica do caso e a eventual relação entre o disparo e a operação também não foram confirmadas pela corporação.