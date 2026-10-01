X do Nuno
Brasil precisa de responsabilidade fiscal
Turista mexicano morre após tentar impedir fuga de ladrões no Centro
Polícia Civil investiga caso como latrocínio; motorista preso confessou participação e disse que grupo roubava até nove celulares por dia
Candidatos ao governo reforçam propostas em agendas pelo estado
Saúde, segurança, educação e gestão pública dominaram compromissos de campanha nesta quarta-feira em diferentes regiões do RJ
Mãe é presa após filhas terem 90% do corpo queimado em incêndio
Mulher foi detida nesta quarta-feira (30) por abandono de incapaz; meninas, de 2 e 6 anos, estão internadas em estado gravíssimo
Detran RJ abre prova prática para alunos de instrutores autônomos
Primeira etapa atende candidatos da capital e autoriza realização do exame em carros automáticos; agendamento vai até sexta-feira
Vídeo: motorista avança sinal, atropela motoboy e foge em Sulacap
Arthur ficou ferido e teve prejuízo de R$ 9,5 mil com motocicleta que tinha apenas seis meses de uso
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