Publicado 01/10/2026 00:00

Debate é isso: apresentação de propostas, confronto de ideias e embates que nos ajudam a escolher o caminho que queremos seguir. O nosso papel, como eleitores, é ouvir, comparar e decidir. É reta final da campanha, e o destino do Rio, no dia 4, estará em nossas mãos.

O déficit de R$ 10 bilhões em agosto é mais um alerta sobre a saúde das contas públicas. A dívida já chega a 82,9% do PIB. O Brasil precisa de responsabilidade fiscal, juros menores e crescimento sustentável. Sem atacar o déficit e conter a trajetória da dívida, a conta há de chegar.