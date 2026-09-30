Os autos de infração ainda serão lavrados pela Receita Estadual - Divulgação / Sefaz-RJ

Os autos de infração ainda serão lavrados pela Receita EstadualDivulgação / Sefaz-RJ

Publicado 30/09/2026 16:49





Durante a fiscalização, os auditores verificaram se as mercadorias transportadas correspondiam às informações apresentadas nos documentos fiscais pelos responsáveis pelos veículos. Entre os comprovantes analisados estavam a Nota Fiscal e o Conhecimento de Transporte.



De acordo com a Sefaz-RJ, entre as irregularidades identificadas estão a ausência de nota fiscal, divergências na rota informada para a entrega dos produtos e a chamada "meia-nota". A prática ocorre quando o documento fiscal registra valor ou quantidade inferior ao que foi efetivamente transportado ou comercializado.



Os carregamentos que apresentaram algum tipo de irregularidade foram encaminhados para as Barreiras Fiscais de Nhangapi e Levy Gasparian. Segundo a secretaria, os autos de infração ainda serão lavrados pela Receita Estadual.



A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), com apoio da Operação Foco. O objetivo foi verificar possíveis infrações no transporte de produtos que abastecem supermercados, feiras, sacolões e restaurantes da Região Metropolitana do Rio.



A fiscalização faz parte da atuação da Operação Foco Volante, que permite ampliar as ações de controle para além dos postos fiscais fixos. Com equipes circulando por diferentes pontos do estado, a iniciativa busca identificar cargas que possam estar sendo transportadas em desacordo com a documentação apresentada.



De acordo com a Sefaz-RJ, a operação terá continuidade nas próximas semanas. A expectativa é de que novas abordagens sejam realizadas em locais considerados estratégicos para a circulação de mercadorias. Uma operação realizada na Ceasa, em Irajá, na Zona Norte do Rio , realizada nesta quarta-feira (30), apreendeu três carregamentos com indícios de fraudes fiscais. Ao todo, foram encontrados cargas com 40 mil litros de óleo vegetal, 3.744 garrafas de bebidas e 26 toneladas de alho com algum tipo de irregularidade. Os produtos estão avaliados em cerca de R$ 295 mil.Durante a fiscalização, os auditores verificaram se as mercadorias transportadas correspondiam às informações apresentadas nos documentos fiscais pelos responsáveis pelos veículos. Entre os comprovantes analisados estavam a Nota Fiscal e o Conhecimento de Transporte.De acordo com a Sefaz-RJ, entre as irregularidades identificadas estão a ausência de nota fiscal, divergências na rota informada para a entrega dos produtos e a chamada "meia-nota". A prática ocorre quando o documento fiscal registra valor ou quantidade inferior ao que foi efetivamente transportado ou comercializado.Os carregamentos que apresentaram algum tipo de irregularidade foram encaminhados para as Barreiras Fiscais de Nhangapi e Levy Gasparian. Segundo a secretaria, os autos de infração ainda serão lavrados pela Receita Estadual.A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), com apoio da Operação Foco. O objetivo foi verificar possíveis infrações no transporte de produtos que abastecem supermercados, feiras, sacolões e restaurantes da Região Metropolitana do Rio.A fiscalização faz parte da atuação da Operação Foco Volante, que permite ampliar as ações de controle para além dos postos fiscais fixos. Com equipes circulando por diferentes pontos do estado, a iniciativa busca identificar cargas que possam estar sendo transportadas em desacordo com a documentação apresentada.De acordo com a Sefaz-RJ, a operação terá continuidade nas próximas semanas. A expectativa é de que novas abordagens sejam realizadas em locais considerados estratégicos para a circulação de mercadorias.

Fiscalizações



A verificação das cargas é uma das medidas utilizadas pelo Estado para combater a sonegação de impostos e outras fraudes tributárias. Durante as abordagens, os agentes conferem as informações declaradas pelos transportadores e podem identificar diferenças entre o conteúdo da carga e os dados registrados nos documentos fiscais.



Além de evitar a perda de arrecadação, a fiscalização também busca combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal, além de garantir equilíbrio entre os contribuintes que cumprem regularmente suas obrigações tributárias.