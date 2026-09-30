Os autos de infração ainda serão lavrados pela Receita EstadualDivulgação / Sefaz-RJ
Durante a fiscalização, os auditores verificaram se as mercadorias transportadas correspondiam às informações apresentadas nos documentos fiscais pelos responsáveis pelos veículos. Entre os comprovantes analisados estavam a Nota Fiscal e o Conhecimento de Transporte.
De acordo com a Sefaz-RJ, entre as irregularidades identificadas estão a ausência de nota fiscal, divergências na rota informada para a entrega dos produtos e a chamada "meia-nota". A prática ocorre quando o documento fiscal registra valor ou quantidade inferior ao que foi efetivamente transportado ou comercializado.
Os carregamentos que apresentaram algum tipo de irregularidade foram encaminhados para as Barreiras Fiscais de Nhangapi e Levy Gasparian. Segundo a secretaria, os autos de infração ainda serão lavrados pela Receita Estadual.
A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), com apoio da Operação Foco. O objetivo foi verificar possíveis infrações no transporte de produtos que abastecem supermercados, feiras, sacolões e restaurantes da Região Metropolitana do Rio.
A fiscalização faz parte da atuação da Operação Foco Volante, que permite ampliar as ações de controle para além dos postos fiscais fixos. Com equipes circulando por diferentes pontos do estado, a iniciativa busca identificar cargas que possam estar sendo transportadas em desacordo com a documentação apresentada.
De acordo com a Sefaz-RJ, a operação terá continuidade nas próximas semanas. A expectativa é de que novas abordagens sejam realizadas em locais considerados estratégicos para a circulação de mercadorias.
Fiscalizações
Além de evitar a perda de arrecadação, a fiscalização também busca combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal, além de garantir equilíbrio entre os contribuintes que cumprem regularmente suas obrigações tributárias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.