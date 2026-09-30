Imagens mostram momento em que motorista avança sinal, atropela mototaxista e foge em SulacapDivulgação/ Redes Sociais
A vítima, identificada como Arthur, contou ao O DIA que não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o veículo. Ele ficou com dores pelo corpo e sofreu um corte no dedo. O braço precisou ser imobilizado por causa do ferimento.
“Não cheguei a quebrar a mão. Não quebrei nada. Só estou com dores no corpo e o dedo cortado mesmo. O braço está imobilizado devido a estar com o dedo cortado”, explicou Arthur.
Um motoboy foi atropelado no domingo (27) após um motorista avançar o sinal vermelho na Avenida Marechal Fontenelle, em Sulacap, na Zona Oeste Crédito: Divulgação/Redes Sociais https://t.co/L0j4csoFcA— Jornal O Dia (@jornalodia) September 30, 2026
A motocicleta ficou bastante danificada, e o orçamento para os reparos chegou a R$ 9.561,29. Segundo Arthur, o veículo, uma Yamaha, tinha apenas seis meses de uso e nunca havia sofrido uma queda.
"Minha moto é zero, peguei na loja. Mesmo sendo alugada, eu optei por uma moto zero, já para realmente não dar problema", contou.
Arthur trabalha como motorista de aplicativo e depende da motocicleta para obter renda. Como o veículo está impossibilitado de circular, ele afirma que ficará sem trabalhar até que o reparo seja concluído. Ele tem dois filhos e dois enteados.
"Minha única fonte de renda é essa moto. Moro de aluguel, trabalho de aluguel com essa moto. Tenho uma família, tenho dois filho pequeno", relatou.
O motociclista também explicou que paga pelo aluguel da moto semanalmente. O valor, segundo ele, varia entre R$ 500 e R$ 700, dependendo de eventuais atrasos no pagamento.
"Eu estou nessa esperança de quanto antes poder trabalhar. Infelizmente, as contas não esperam, as dívidas não esperam", afirmou.
Motorista entrou em contato após repercussão
"Quem queria realmente se consertar do erro e ajudar a vítima já teria me procurado há muito tempo", disse.
De acordo com o motociclista, o motorista inicialmente afirmou não ter condições de pagar o valor do reparo. Posteriormente, teria informado que conseguiu um seguro para cobrir o conserto da motocicleta.
Arthur conta ainda que tenta negociar uma ajuda financeira para o período em que ficará sem trabalhar. Segundo ele, o motorista se disponibilizou a pagar R$ 250 para o conserto do celular da vítima, que também foi danificado no acidente.
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