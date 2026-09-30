Imagens mostram momento em que motorista avança sinal, atropela mototaxista e foge em Sulacap - Divulgação/ Redes Sociais

Imagens mostram momento em que motorista avança sinal, atropela mototaxista e foge em SulacapDivulgação/ Redes Sociais

Publicado 30/09/2026 17:16





A vítima, identificada como Arthur, contou ao O DIA que não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o veículo. Ele ficou com dores pelo corpo e sofreu um corte no dedo. O braço precisou ser imobilizado por causa do ferimento.



“Não cheguei a quebrar a mão. Não quebrei nada. Só estou com dores no corpo e o dedo cortado mesmo. O braço está imobilizado devido a estar com o dedo cortado”, explicou Arthur. Um motoboy identificado como Arthur de Souza Marques, de 35 anos, foi atropelado , no domingo (27), após um motorista avançar o sinal vermelho na Avenida Marechal Fontenelle, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro seguindo pela faixa exclusiva de ônibus, em alta velocidade, antes de atingir a motocicleta. O condutor deixou o local sem prestar socorro.A vítima, identificada como Arthur, contou aoque não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o veículo. Ele ficou com dores pelo corpo e sofreu um corte no dedo. O braço precisou ser imobilizado por causa do ferimento.“Não cheguei a quebrar a mão. Não quebrei nada. Só estou com dores no corpo e o dedo cortado mesmo. O braço está imobilizado devido a estar com o dedo cortado”, explicou Arthur.

Um motoboy foi atropelado no domingo (27) após um motorista avançar o sinal vermelho na Avenida Marechal Fontenelle, em Sulacap, na Zona Oeste Crédito: Divulgação/Redes Sociais https://t.co/L0j4csoFcA — Jornal O Dia (@jornalodia) September 30, 2026



A motocicleta ficou bastante danificada, e o orçamento para os reparos chegou a R$ 9.561,29. Segundo Arthur, o veículo, uma Yamaha, tinha apenas seis meses de uso e nunca havia sofrido uma queda.



"Minha moto é zero, peguei na loja. Mesmo sendo alugada, eu optei por uma moto zero, já para realmente não dar problema", contou.



Arthur trabalha como motorista de aplicativo e depende da motocicleta para obter renda. Como o veículo está impossibilitado de circular, ele afirma que ficará sem trabalhar até que o reparo seja concluído. Ele tem dois filhos e dois enteados.



"Minha única fonte de renda é essa moto. Moro de aluguel, trabalho de aluguel com essa moto. Tenho uma família, tenho dois filho pequeno", relatou.



O motociclista também explicou que paga pelo aluguel da moto semanalmente. O valor, segundo ele, varia entre R$ 500 e R$ 700, dependendo de eventuais atrasos no pagamento.



"Eu estou nessa esperança de quanto antes poder trabalhar. Infelizmente, as contas não esperam, as dívidas não esperam", afirmou.

A motocicleta ficou bastante danificada, e o orçamento para os reparos chegou a R$ 9.561,29. Segundo Arthur, o veículo, uma Yamaha, tinha apenas seis meses de uso e nunca havia sofrido uma queda."Minha moto é zero, peguei na loja. Mesmo sendo alugada, eu optei por uma moto zero, já para realmente não dar problema", contou.Arthur trabalha como motorista de aplicativo e depende da motocicleta para obter renda. Como o veículo está impossibilitado de circular, ele afirma que ficará sem trabalhar até que o reparo seja concluído. Ele tem dois filhos e dois enteados."Minha única fonte de renda é essa moto. Moro de aluguel, trabalho de aluguel com essa moto. Tenho uma família, tenho dois filho pequeno", relatou.O motociclista também explicou que paga pelo aluguel da moto semanalmente. O valor, segundo ele, varia entre R$ 500 e R$ 700, dependendo de eventuais atrasos no pagamento."Eu estou nessa esperança de quanto antes poder trabalhar. Infelizmente, as contas não esperam, as dívidas não esperam", afirmou.

Motorista entrou em contato após repercussão



Arthur afirma que o motorista só o procurou na quarta-feira (30), depois que as imagens do acidente começaram a circular nas redes sociais e foram exibidas em reportagem de televisão. Segundo ele, o condutor teria dito que pretendia verificar se o caso havia sido registrado na delegacia, mas não chegou a acompanhá-lo.



"Quem queria realmente se consertar do erro e ajudar a vítima já teria me procurado há muito tempo", disse.



De acordo com o motociclista, o motorista inicialmente afirmou não ter condições de pagar o valor do reparo. Posteriormente, teria informado que conseguiu um seguro para cobrir o conserto da motocicleta.



Arthur conta ainda que tenta negociar uma ajuda financeira para o período em que ficará sem trabalhar. Segundo ele, o motorista se disponibilizou a pagar R$ 250 para o conserto do celular da vítima, que também foi danificado no acidente.

Após conseguir as imagens feitas por outro motorista que registrou o acidente, Arthur levou o material à delegacia. O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo). Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam diligências para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do motorista. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral