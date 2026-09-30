Marca de mão infantil ficou na parede após o incêndio - Divulgação

Marca de mão infantil ficou na parede após o incêndioDivulgação

Publicado 30/09/2026 19:13

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (30), após as filhas terem cerca de 90% do corpo queimado em um incêndio na casa em que moram, em Guaxindiba, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. As irmãs estão internadas em estado gravíssimo no centro de terapia intensiva (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. A mãe, de 29 anos, vai responder por abandono de incapaz.

Um vídeo gravado após o incêndio mostra a residência completamente destruída pelo fogo. Em uma das imagens, é possível observar um carrinho de bebê, materiais escolares das crianças, uma cama carbonizada, vidros estourados e paredes pretas.

As irmãs, M.J.S, 2, e A.S.S, 6, foram socorridas por vizinhos e levadas até a unidade de saúde. O hospital acionou a Polícia Militar após a chegada das meninas.



Segundo o delegado Antônio Silvino, titular da 74ª DP (Alcântara), a mulher apresentou versões diferentes sobre o que fazia fora de casa enquanto as filhas estavam sozinhas. Em uma das versões, ela disse ter deixado a casa com um outro filho para devolver o carregador de uma vizinha, enquanto as duas meninas permaneceram no imóvel.



"Ela a cada hora fala uma coisa diferente. Primeiro que não estava sozinha, que tinha deixado com um camarada que era o namorado dela há uma semana", disse o delegado ao O DIA.



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Polícia Militar conduziu mãe para delegacia



Agentes do 7º BPM (Alcântara) foram acionados pelo Hospital Estadual Alberto Torres para obter informações sobre o caso. Inicialmente, os policiais conseguiram apenas os dados das duas meninas e não localizaram os vizinhos responsáveis pelo socorro.



Posteriormente, a mãe foi localizada na unidade de saúde e conduzida à 74ª DP (Alcântara), onde prestou esclarecimentos sobre as circunstâncias em que as crianças foram deixadas no imóvel. Segundo a corporação, após analisar as informações apresentadas, a autoridade policial determinou a prisão da mulher pelo crime de abandono de incapaz.



Incêndio foi controlado durante a madrugada



O Corpo de Bombeiros acabou sendo acionado por volta de 1h27 para atender a um incêndio em uma casa em Guaxindiba. O quartel de Itaboraí foi deslocado para o endereço.



Quando os militares chegaram, não havia vítimas no local. O fogo foi controlado por volta das 2h, e o atendimento encerrado às 2h45.



A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do incêndio e o que aconteceu antes de as meninas serem encontradas feridas.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral