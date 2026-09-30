Muitos tiros foram disparados e moradores ficaram em pânico - Divulgação/Redes Sociais

Muitos tiros foram disparados e moradores ficaram em pânicoDivulgação/Redes Sociais

Publicado 30/09/2026 14:33





Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados por volta das 13h35 após relatos de disparos de arma de fogo em via pública. No endereço, em frente a um lava a jato, os agentes encontraram Luciano caído no chão.



Vídeos que circulam nas redes sociais registraram uma sequência de tiros e pessoas correndo durante o episódio. As imagens, porém, não esclarecem as circunstâncias do assassinato.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e fica responsável pelas investigações. A Polícia Civil investiga a morte de Luciano de Melo Freire, de 34 anos, assassinado na tarde de terça-feira (29), na Rua Francisco de Paula, na Barra Olímpica, próximo ao acesso à comunidade Asa Branca, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime.Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados por volta das 13h35 após relatos de disparos de arma de fogo em via pública. No endereço, em frente a um lava a jato, os agentes encontraram Luciano caído no chão.Vídeos que circulam nas redes sociais registraram uma sequência de tiros e pessoas correndo durante o episódio. As imagens, porém, não esclarecem as circunstâncias do assassinato.A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e fica responsável pelas investigações.

Motorista de aplicativo é encontrado morto

O motorista de aplicativo Gabriel Dias Fernandes foi encontrado morto na Rua Amatari, em Jardim Aljezur, Japeri, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (29). Segundo a família, ele estava desaparecido desde que saiu para trabalhar e não deu mais notícias.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam informações para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida. Em seguida, uma equipe da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) compareceu ao endereço e realizou os procedimentos periciais.

Familiares revelaram ainda que o carro de Gabriel foi encontrado batido no Morro do Coco, em Queimados, momentos antes do corpo ser localizado.



"O Gabriel havia saído durante a noite para rodar no aplicativo e estava desaparecido (...) Neste momento de dor, pedimos respeito e compreensão para que a família possa enfrentar esse momento tão difícil. Gabriel sempre será lembrado com muito amor por todos que o conheceram", diz um trecho da nota compartilhada pela família.



As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. O velório acontece a partir de 14h30 e o sepultamento às 16h no Cemitério de Engenheiro Pedreira, nesta quarta-feira (30).

Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral