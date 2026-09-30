Iniciativa integra sustentabilidade, valorização da arborização e incentiva a ocupação dos espaços públicos - Reginaldo Pimenta

Iniciativa integra sustentabilidade, valorização da arborização e incentiva a ocupação dos espaços públicosReginaldo Pimenta

Publicado 30/09/2026 13:28 | Atualizado 30/09/2026 14:24

Praça Mauá, no Centro do Rio , recebeu, nesta quarta-feira (30), 1,2 mil mudas de vedélia, planta herbácea rasteira amplamente utilizada como cobertura vegetal. A ação é uma iniciativa do Sesc e do Senac RJ, em parceria com a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), para comemorar o Dia da Árvore. A expectativa é ampliar as áreas verdes e contribuir para o paisagismo da praça.

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O plantio ocorre meses após a realização da Semana S, promovida em maio pelo Sesc RJ, Senac RJ e outras instituições do Sistema Comércio. A programação gratuita na Praça Mauá reuniu atividades e serviços nas áreas de cultura, lazer, saúde, educação, esporte, gastronomia, tecnologia e qualificação profissional.

A coordenadora de sustentabilidade do SESC RJ, Natália Mercedes Miranda, fala sobre a expectativa para o evento.

"A gente está aqui no dia de hoje com mais de 50 voluntários, de todas as nossas unidades, SESC, SENAC, de todo o sistema Fecomércio RJ, trazendo aqui para a Praça Mauá algumas mudas de vedélias, que são plantas que foram solicitadas. São plantas que já estão acostumadas a serem plantadas aqui na Praça Mauá", afirmou Natália.

"A gente está muito animado de estar voltando, retomando na Praça Mauá, com os nossos funcionários, trazendo um pouco dessa comemoração do Dia da Árvore, dando essa possibilidade de fazer um trabalho prático de plantio aqui nesse lugar que é tão simbólico para o Rio de Janeiro", completou.

As mudas foram produzidas na Fazendinha Sesc Senac RJ, unidade ambiental localizada na Penha, e estão sendo plantadas por colaboradores voluntários das instituições, com acompanhamento de profissionais especializados.



A vedélia (Sphagneticola trilobata) é uma espécie rasteira nativa do Brasil, resistente ao sol e adaptada às condições de áreas litorâneas. A planta também produz pequenas flores amarelas e é utilizada na cobertura de canteiros.

A ação também faz parte das comemorações pelos 80 anos do Sesc e do Senac RJ e integra as ações de sustentabilidade desenvolvidas pelas instituições, além de valorizar a arborização e a ocupação dos espaços públicos. O plantio também contribui para a recuperação paisagística da área.