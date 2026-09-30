Caminhão Mamógrafo oferece informações sobre prevenção e diagnóstico precoce e exames gratuitosDivulgação/Fundação Laço Rosa
Serão oferecidas cerca de 1.500 mamografias gratuitas. O atendimento é destinado a mulheres a partir dos 40 anos que não tenham realizado o exame nos últimos 12 meses. Mulheres abaixo dessa faixa etária também poderão realizar o exame mediante indicação clínica.
A passagem pelo Rio integra uma mobilização nacional da Fundação Laço Rosa, que seguirá até fevereiro de 2027, com ações em cidades como São Paulo, Guarulhos, Osasco, Taboão da Serra, Belo Horizonte, Salvador, Maceió, Aracaju e Curitiba, entre outras.
Cuidado que vai além do exame
“Levar o caminhão de mamografia para diferentes regiões é uma forma concreta de aproximar o acesso ao exame. A gente sabe que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento e, por isso, nosso compromisso é ajudar a reduzir as barreiras que ainda existem para muitas mulheres”, destaca Marcelle Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa.
A primeira ação do Cuidado em Movimento aconteceu em 12 de setembro, no Capão Redondo, em São Paulo, marcando também a apresentação do novo caminhão mamógrafo da Fundação Laço Rosa. Produzida de forma customizada para a instituição, a unidade foi criada para ampliar a capacidade de atendimento do projeto.
Agendamentos através do site www.cuidadoemmovimento.com.br
Serviço
Locais:
West Shopping: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande
*Datas a confirmar no Maracanã, Sulacap e Bangu
Período: 1 a 13 de outubro de 2026
Horário: Das 10h às 16h
Exame: Mamografia gratuita
Público: Mulheres a partir de 40 anos que não tenham realizado o exame nos últimos 12 meses ou mulheres abaixo dos 40 anos com indicação clínica.
Agendamento: www.cuidadoemovimento.com.br
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