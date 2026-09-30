Caminhão Mamógrafo oferece informações sobre prevenção e diagnóstico precoce e exames gratuitos - Divulgação/Fundação Laço Rosa

Caminhão Mamógrafo oferece informações sobre prevenção e diagnóstico precoce e exames gratuitosDivulgação/Fundação Laço Rosa

Publicado 30/09/2026 13:28

Um caminhão equipado para realizar mamografias vai percorrer diferentes regiões do Rio de Janeiro durante o Outubro Rosa. A ação começa nesta quinta-feira (1º) e oferece exames gratuitos à população. A iniciativa faz parte do projeto Cuidado em Movimento, da Fundação Laço Rosa, que prevê a realização de mais de 10 mil exames gratuitos em diferentes cidades do país.

No Rio, os atendimentos começam no West Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste, onde a unidade permanece até sábado (3). O caminhão também passará pelos bairros de Sulacap, Maracanã e Bangu.



Serão oferecidas cerca de 1.500 mamografias gratuitas. O atendimento é destinado a mulheres a partir dos 40 anos que não tenham realizado o exame nos últimos 12 meses. Mulheres abaixo dessa faixa etária também poderão realizar o exame mediante indicação clínica.



A passagem pelo Rio integra uma mobilização nacional da Fundação Laço Rosa, que seguirá até fevereiro de 2027, com ações em cidades como São Paulo, Guarulhos, Osasco, Taboão da Serra, Belo Horizonte, Salvador, Maceió, Aracaju e Curitiba, entre outras.

A unidade móvel recebeu um projeto de adaptação itinerante da Truckvan, desenvolvido para a operação do Cuidado em Movimento.



Cuidado que vai além do exame



Mais do que oferecer a mamografia, o Cuidado em Movimento busca tornar a experiência mais confortável e levar informação sobre prevenção e diagnóstico precoce. A estrutura conta com uma sala destinada a experiências de meditação e uma experiência de realidade virtual, com óculos de VR e um filme motivacional produzido especialmente para a iniciativa.

Voluntárias da Fundação Laço Rosa acompanham as ações, recebem as mulheres e compartilham informações ao longo do atendimento.



“Levar o caminhão de mamografia para diferentes regiões é uma forma concreta de aproximar o acesso ao exame. A gente sabe que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento e, por isso, nosso compromisso é ajudar a reduzir as barreiras que ainda existem para muitas mulheres”, destaca Marcelle Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa.



A primeira ação do Cuidado em Movimento aconteceu em 12 de setembro, no Capão Redondo, em São Paulo, marcando também a apresentação do novo caminhão mamógrafo da Fundação Laço Rosa. Produzida de forma customizada para a instituição, a unidade foi criada para ampliar a capacidade de atendimento do projeto.



Agendamentos através do site www.cuidadoemmovimento.com.br

Serviço

Caminhão Mamógrafo – Fundação Laço Rosa



Locais:



West Shopping: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande



*Datas a confirmar no Maracanã, Sulacap e Bangu



Período: 1 a 13 de outubro de 2026



Horário: Das 10h às 16h



Exame: Mamografia gratuita



Público: Mulheres a partir de 40 anos que não tenham realizado o exame nos últimos 12 meses ou mulheres abaixo dos 40 anos com indicação clínica.



Agendamento: www.cuidadoemovimento.com.br

