Unidade Móvel oferece mamografias e consultas gratuitas - Foto Ascom/Divulgação

Unidade Móvel oferece mamografias e consultas gratuitasFoto Ascom/Divulgação

Publicado 29/09/2026 14:10

Movimento internacional criado nos Estados Unidos em 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, o Outubro Rosa teve início oficial no Brasil em 2010, por meio do Instituto Nacional de Câncer (Inca) , com apoio do Ministério da Saúde (MS). Acontece tradicionalmente de 1º a 31 de outubro, mas São Francisco de Itabapoana está antecipando a campanha deste ano.

A partir desta terça-feira (29 de setembro), a Secretaria Municipal de Saúde utiliza uma Unidade Móvel adaptada em formato de carreta para oferecer consultas e exames diagnósticos gratuitos até a próxima sexta-feira (2 de outubro). A unidade está instalada no pátio do Palácio Municipal (sede do governo), com atendimento ao público das 8h às 17h.

A estrutura tem capacidade diária para realizar até 60 mamografias, 50 ultrassonografias e 60 consultas com ginecologistas e mastologistas, em uma mobilização especial voltada à saúde da mulher. Para garantir a vaga, as moradoras devem realizar o agendamento prévio no posto de saúde mais próximo de suas residências.

Além de antecipar a campanha, a iniciativa reforça as ações cujo principal objetivo é compartilhar informações e promover o acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de mama e do colo do útero. Dentro dos critérios estão o incentivo a eventos comunitários, a produção de conteúdos e a mobilização de escolas e serviços de saúde.

Ministério da Saúde não só apoia o movimento, como estimula a detecção precoce — estratégia que identifica o tumor em fases iniciais e eleva as chances de cura para até 95%. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Fauazi Cherene, o mutirão busca facilitar o acesso de forma acolhedora.

Caminho mais eficaz

“É importante destacar que o diagnóstico precoce é o caminho mais eficaz para salvar vidas e estender os cuidados preventivos para além do calendário anual”, enfatiza Cherene. Ele pontua que o mutirão atual complementa uma série de programas contínuos desenvolvidos pela prefeitura ao longo do ano para a assistência feminina.

“Por meio do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), o município promove ações descentralizadas nas comunidades, com foco na conscientização e na coleta rotineira de exames preventivos (Papanicolau)”, exemplifica o secretário, acentuando que calendários sazonais de conscientização também são integrados à rotina da rede municipal.

Das ações naturais desenvolvidas pela Secretaria de Saúde constam palestras e exames focados no combate ao câncer de colo de útero, realizados nas Clínicas da Família durante o Março Lilás. Além disso, a gestão atua na redução de filas de exames especializados por meio de mutirões específicos na rede hospitalar.

Cherene cita o Mutirão da Saúde da Mulher, que centraliza a oferta de exames de imagem e tomografias direcionadas ao público feminino. A estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, lançada pelo Inca, diz que o câncer de mama é um dos tumores com maior incidência no país, atrás somente do câncer de pele não melanoma.