A instalação da usina está projetada para uma área no Distrito de Buena, à margem da rodovia RJ-196 - Foto Gomes/Reprodução.

A instalação da usina está projetada para uma área no Distrito de Buena, à margem da rodovia RJ-196 Foto Gomes/Reprodução.

Publicado 15/09/2026 18:04

Utilizando o gás natural como seu combustível principal, a Usina Termelétrica (UTE) Porto Norte Fluminense II B — um investimento global estimado em R$ 835.670.950,00 — está projetada para consolidar a vocação da região como um dos maiores eixos de infraestrutura energética da América Latina.

A unidade terá uma capacidade instalada total de 291.352 kW (aproximadamente 291 MW. O local escolhido para a implantação é o Distrito de Buena, à margem da rodovia RJ-196, no trecho entre Campos dos Goytacazes e a praia sanfranciscana de Gargaú, no km 17), no município de São Francisco de Itabapoana.

A autorização para implantação e exploração foi anunciada nesta terça-feira (15) pela Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). A responsável pela construção da nova planta de geração de energia, é a PE Eneva Norte Fluminense S.A., maior operadora privada de gás natural do Brasil.

De acordo com a portaria ministerial, é outorgado à PE Eneva o direito de exploração comercial da planta pelo prazo regulamentar de 35 anos. Pelo cronograma estabelecido pelo governo federal, o início da operação comercial de todas as unidades geradoras da termelétrica deve ocorrer, impreterivelmente, até o dia 1º de agosto de 2031.

O estímulo fiscal e o impacto no mercado de trabalho geram fortes expectativas. O projeto foi oficialmente enquadrado no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), garantindo a desoneração de tributos federais sobre a aquisição de bens, materiais e serviços destinados à construção da usina, o que acelera a atratividade econômica do negócio.

Lideranças regionais acreditam que o avanço das obras civis e a subsequente operação gerem milhares de empregos diretos e indiretos nos próximos anos. O impacto deve atingir desde a cadeia pesada de engenharia e suprimentos até o comércio, a rede hoteleira e o setor de serviços local, promovendo uma rápida engrenagem de desenvolvimento regional.