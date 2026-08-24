O Centro funciona como um polo de convivência comunitária e de lazer, para evitar o isolamento social - Foto Ascom/Divulgação

O Centro funciona como um polo de convivência comunitária e de lazer, para evitar o isolamento social Foto Ascom/Divulgação

Publicado 24/08/2026 13:38 | Atualizado 24/08/2026 13:47

São Francisco - Espaço público de acolhimento e lazer da terceira idade, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa Nágime Jorge Abílio articula a participação de cerca de 600 assistidos na Festa da Roça, que acontece no Praia Clube Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana (RJ), dia 29, a partir das 14h. O evento será promovido pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano.

A festa faz parte do calendário de eventos do Centro de Convivência que, em março realizou o Baile Retrô com a presença de mais de 400 idosos, no Ginásio Poliesportivo Florecilda Cerqueira Azevedo, no bairro Volta Redonda. Para facilitar o acesso, será disponibilizado transporte gratuito aos assistidos, que semanalmente participam de atividades realizadas na unidade.

De acordo com a programação, a abertura será com um forró, sob o comando de Beto Pit Bull e Luciano dos Teclados. Haverá também quadrilha maluca e apresentação de dança dos próprios assistidos, além de exibição do grupo “Sacode a Poeira”, da localidade de Gargaú.



A unidade criada pelo governo municipal serve como um polo de convivência comunitária para evitar o isolamento social, promovendo um envelhecimento ativo, saudável e digno. De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), a prioridade é implementar políticas visando garantir os direitos humanos das pessoas idosas. Está definido, ainda, que os idosos terão um cardápio típico variado, que incluirá caldos, cachorro-quente, bolos variados, picolés e opções de bebidas não alcoólicas. O Centro atua focado no acolhimento, bem-estar e fortalecimento de vínculos da terceira idade, dentro da linha estabelecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A unidade criada pelo governo municipal serve como um polo de convivência comunitária para evitar o isolamento social, promovendo um envelhecimento ativo, saudável e digno. De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), a prioridade é implementar políticas visando garantir os direitos humanos das pessoas idosas.

CIDADANIA - A iniciativa segue o que estabelece a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa (SNDPI), focado também nas pessoas que estão envelhecendo, com a proposta de “reduzir vulnerabilidades e combater as violações de direitos, de forma a contemplar as velhices plurais e garantir o pleno exercício dos direitos humanos e da cidadania”.

O Centro de Convivência atende pessoas com 60 anos ou mais cadastradas no programa. Em dias específicos da semana, a prefeitura cede ônibus para buscar os idosos em suas localidades de origem e oferece refeições, incluindo almoço e lanche da tarde. Todos participam de atividades físicas, culturais e de lazer.

Os idosos cadastrados recebem atendimentos de saúde e bem-estar (como profissionais de geriatria, psicologia, massoterapia, assistente social); cuidados pessoais (serviços de manicure, cabeleireiro e barbeiro). Para o lazer, são realizadas tardes dançantes com música ao vivo e confraternizações.