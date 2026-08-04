Entre os serviços oferecidos pela unidade estão acesso gratuito a consultas clínicas gerais, aplicação de flúor e diagnósticos - Foto Ascom/Divulgação

Entre os serviços oferecidos pela unidade estão acesso gratuito a consultas clínicas gerais, aplicação de flúor e diagnósticos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 04/08/2026 19:50

São Francisco – Aproximar o serviço focado na saúde bucal, gratuitamente, de quem mais precisa, diretamente para comunidades mais distantes, é proposta do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ). A iniciativa é desenvolvida por meio da Unidade Móvel Odontológica (Odontomóvel).

A coordenadora do Departamento de Odontologia, Raquel Alves, explica que o processo é desenvolvido pela Secretaria de Saúde. Ainda não há informação sobre números dos últimos meses; mas, em maio, foi divulgado que de janeiro a abril estavam computados 750 atendimentos em 11 localidades.

As escolas da rede municipal também são contempladas. Raquel pontua que o Odontomóvel segue atendendo esta semana até quinta-feira (6), nas localidades de Aroeira, Boa Vista Italiana, Morro do Bode e Alegria dos Anjos: “Na sexta (7), não haverá o atendimento previsto na localidade de Aldeia, devido à manutenção preventiva no veículo”.

A coordenadora explica que os serviços são prestados sempre das 8h às 16h: “A estrutura está preparada para oferecer assistência à saúde bucal de adultos e crianças”, diz frisando que a população tem acesso gratuito a consultas clínicas gerais, diagnósticos.

Também são feitos procedimentos preventivos, como limpeza, raspagem e aplicação de flúor, além de tratamentos como restauração e extração dentária, além de orientações de higiene bucal e distribuição de kits com escova de dente: “A equipe permanece em cada região pelo tempo necessário”.

De acordo com Raquel, a permanência na localidade é garantida até que a maioria dos serviços previstos para a população local seja concluída. “O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do programa federal Brasil Sorridente”.