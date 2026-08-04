Entre os serviços oferecidos pela unidade estão acesso gratuito a consultas clínicas gerais, aplicação de flúor e diagnósticos Foto Ascom/Divulgação
Unidade móvel leva serviço odontológico a quem mais precisa
Atendimentos acontecem por meio do Odontomóvel, que realizou 750 procedimentos nos quatro primeiros meses deste ano
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São Francisco passa a oferecer métodos contraceptivos
Procedimento é realizado no Nuprapac; Ministério da Saúde reforça que o acesso ao planejamento familiar é um direito garantido
São Francisco apura ataque a animais na zona rural
Vários animais aparecem mortos em São Francisco e produtores rurais suspeitam que possam ter sido atacados por onça-parda
Ações em conjunto repreendem crimes ambientais
Operações articuladas pela Secretaria de Meio Ambiente visam irrigação irregular e crimes contra manguezais
Justiça determina o bloqueio de contas de inadimplentes
Medida é direcionada a contribuintes do município que estão na dívida ativa; não cumprimento pode gerar punição para a gestão
Mesmo avançando, vacinação não tem meta atingida
Intensificação das campanhas contra a gripe chega a quase quatro mil doses; frota da Saúde município também é reforçada
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