Para participar do programa é necessário estar matriculado no ensino regular e ter idade entre 14 e 18 anos - Foto Divulgação

Para participar do programa é necessário estar matriculado no ensino regular e ter idade entre 14 e 18 anos Foto Divulgação

Publicado 01/07/2026 22:05

São Francisco - Promover a formação cidadã dos adolescentes, fortalecer os vínculos familiares e sociais e contribuir para o desenvolvimento de valores. Essa é a proposta do programa Guarda Mirim do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) focado no desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes de idades entre 14 e 18 anos. Nova turma terá aula inaugural sexta-feira (3).

Para participar, é necessário que o interessado esteja matriculado no ensino regular e resida no município. Coordenado, em conjunto, pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano e a de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil. Os alunos têm aulas teóricas e práticas com disciplinas como Educação Física, Ordem Unida, Direitos Humanos, Meio Ambiente e prevenção à violência.

A aula inaugural da nova turma, formada por 43 integrantes, será realizada na sede da Secretaria de Trabalho, com início às 14h. As atividades começarão, efetivamente, no dia sete de julho, com duração de seis meses. Além de aulas teóricas e práticas, haverá palestras ministradas por psicólogos no início e no encerramento da formação.

De acordo com os critérios, nos primeiros seis meses, os jovens recebem formações teórica e prática em regime de curso, sem prestar atendimento direto ao público. Na segunda fase, eles passam a realizar um estágio prático com foco educativo e cívico, atuando em regime de revezamento na preservação e apoio administrativo de prédios públicos municipais.