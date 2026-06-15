As atividades terão continuidade nesta terça-feira, a partir das 9h, na sala de reuniões do Gabinete, na sede da prefeitura - Foto Divulgação

As atividades terão continuidade nesta terça-feira, a partir das 9h, na sala de reuniões do Gabinete, na sede da prefeitura Foto Divulgação

Publicado 15/06/2026 19:03

São Francisco - Criar e elaborar um Plano de Ação e Aplicação de Recursos dos Conselhos de Direitos é uma das prioridades do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ), que busca capacitar membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de forma efetiva. O primeiro passo foi dado nesta segunda-feira (15).

As pautas são tratadas pelo subsecretário de Estado da Criança e do Adolescente, Arthur Souza, na sede da prefeitura, reunindo também representantes de diversas secretarias, órgãos públicos e de instituições da sociedade civil organizada. A prefeita Yara Cinthia participou da abertura A capacitação continua nesta terça-feira (16), a partir das 9h, focada na teórica e na prática.

“A gestão pública precisa produzir políticas públicas através dos conselhos de direitos, mas é fundamental pensar no processo orçamentário e, principalmente, na aplicação desses recursos através de um plano de ação”, Afirma Souza frisando: “Estamos falando da gestão desses recursos e sobre como isso deve ser feito”.

Entre os participantes estão o presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, Alaildo Barreto; secretária de Trabalho e Desenvolvimento Humano, Claudineia Rodrigues; coordenador da Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Claudiomar Alves; coordenadora do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), Dayana Albernaz.

INTEGRAÇÃO - Se capacitam, ainda: representantes da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia (SMECT); dos equipamentos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Conselho Tutelar; e Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE).

“Saber como utilizar os recursos é fundamental para o sucesso dos projetos e programas desenvolvidos pelo município”, comenta Barreto reforçando que ter a oportunidade de saber como tudo funciona é muito importante: “Eu penso que nós do conselho, junto com a prefeitura e com o governo do estado, podemos oferecer uma melhor estrutura assistencial para as nossas crianças”.

Claudineia Rodrigues destaca como importantes as atitudes que o poder público precisa colocar em prática agora para oferecer um futuro melhor para as crianças do município. Claudiomar Alves, enfatiza que o trabalho integrado com organismos da sociedade civil é fundamental para que as demandas da população sejam efetivamente atendidas.