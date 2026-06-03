Luciana Soffiati diz que atenção especial aos pescadores é uma das prioridades do governo municipal Foto Divulgação
Meio Ambiente de São Francisco cuida de melhorias para os pescadores
Secretaria providencia licenciamento junto ao Inea, para construir estrutura visando facilitar pequenos reparos de barcos
Meio Ambiente de São Francisco cuida de melhorias para os pescadores
Secretaria providencia licenciamento junto ao Inea, para construir estrutura visando facilitar pequenos reparos de barcos
São Francisco trata famílias sacrificadas com ações focadas na política social
Proposta do governo é desenvolvida por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano, através da rede socioassistencial
Agricultura de São Francisco orienta pecuaristas contra brucelose
Vacinação é obrigatória; Secretaria também anuncia o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar para pequeno produtor rural
Piquetes na orla de São Francisco visam reforçar ações pelo meio ambiente
Acontece nas praias, focado na preservação da flora nativa; são instaladas lixeiras para garantir o descarte correto de resíduos
"Limpa Fio" em São Francisco identifica cabos inoperantes de operadoras
Operação está acontecendo na principal avenida da cidade; 90% dos cabos identificado são de operadoras de internet
Cras Móvel facilita família carente ter acesso a programa social
Assistência é prestada nas localidades, por iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana
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