Luciana Soffiati diz que atenção especial aos pescadores é uma das prioridades do governo municipal - Foto Divulgação

Luciana Soffiati diz que atenção especial aos pescadores é uma das prioridades do governo municipal Foto Divulgação

Publicado 03/06/2026 17:27 | Atualizado 03/06/2026 18:08

São Francisco - Um deck de alvenaria e um galpão para pequenos reparos de barcos estão sendo providenciados, pelo governo de São Francisco de Itabapoana (RJ), para a comunidade pesqueira do município. O processo de licenciamento para as obras (na região de Barra Velha e em Gargaú) já é articulado junto ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

A iniciativa acontece por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) que, neste início de semana, sob a coordenação da secretária Luciana Soffiati, orientou equipe técnica da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento na realização de levantamento das primeiras informações necessárias para os dois projetos.

“Além de organizamos o fluxo de barcos, vamos oferecer melhores condições de trabalho para a comunidade pesqueira”, pontua Luciana. Ela assinala que os mais de mil trabalhadores do setor pesqueiro cadastrados na secretaria têm papel muito importante no desenvolvimento econômico do município .

“O procedimento junto ao Inea, além de ser exigido por lei, garante segurança jurídica ao meio ambiente, permitindo, por exemplo, a escolha de materiais com baixo impacto à fauna e flora locais”, explica a secretária adiantando: “Assim que o projeto for finalizado pelos técnicos da prefeitura, a documentação será encaminhada ao órgão estadual”.

Luciana destaca que cuidado especial aos pescadores de São Francisco é uma das orientações prioritárias da prefeita Yara Cinthia: “Na semana passada, também com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, a prefeitura realizou diversas ações solicitadas pelos pescadores, como poda de árvores e limpeza de vias e canteiros”, exemplifica.