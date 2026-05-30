Atualização do cadastro de vacinação pode ser feita na Defesa Pecuária, localizada na sede da Secretaria de Agricultura - Foto Divulgação

Atualização do cadastro de vacinação pode ser feita na Defesa Pecuária, localizada na sede da Secretaria de Agricultura Foto Divulgação

Publicado 30/05/2026 18:56 | Atualizado 30/05/2026 18:57

São Francisco – O governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) está focado na agricultura, com iniciativas visando a proteção de bovinos contra a brucelose, e oferecer suporte ao pequeno produtor. Para tanto, orienta que os pecuaristas têm até este domingo (31) para atualizar o cadastro de vacinação dos animais, além de anunciar, para junho, o início da emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

O secretário de Agricultura e Abastecimento, Enaldo Barreto, alerta que o não cumprimento do prazo de vacinação poderá gerar multa administrativa no âmbito do governo estadual e suspensão da Guia de Trânsito Animal (GTA), que é obrigatória para o transporte de animais: “A prevenção é feita exclusivamente por meio da vacinação obrigatória das bezerras.”, realça.

Barreto frisa que a atualização do cadastro no município pode ser feita na Defesa Pecuária, localizada na sede da secretaria (Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, 228 – centro). Devem ser apresentados os documentos do produtor (RG, CPF, comprovante de residência atualizado) e da propriedade (matrícula atualizada, escritura).

Também são exigidos atestado de vacinação emitido e assinado por um médico veterinário cadastrado na Secretaria de Estado de Agricultura (Seappa): “O procedimento é obrigatório para propriedades com atividade pecuária que envolvam animais fêmeas de até quatro meses das espécies bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos, equinos, asininos, muar, aves, animais aquáticos e abelhas”.

O secretário enfatiza que a vacinação é uma medida fundamental do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose do Ministério da Agricultura: “A brucelose é uma doença infecciosa e crônica causada por bactérias que afeta, principalmente, animais (como bovinos, suínos e cães), mas pode ser transmitida aos seres humanos, sendo classificada como uma zoonose”.

CADASTRO NACIONAL - Barreto pontua que nos rebanhos (como o gado de leite e corte), a bactéria ataca o sistema reprodutor: “O principal sinal é o aborto no terço final da gestação e a infertilidade. Não há cura para os animais; os infectados devem ser isolados e descartados do rebanho para evitar o contágio”. Quanto ao CAF, ele diz que garante o acesso às políticas públicas. A inscrição (ainda sem data definida) começa em junho não tem custo.

“É válida por três anos e somente é realizada em entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar”, assinala o secretário ratificando: “O processo de credenciamento vai incluir o cadastramento e capacitação de servidores em junho. Este avanço vai possibilitar que o município avance no destaque que possui na agricultura familiar do Rio de Janeiro”.

Segundo Barreto, relatório do ministério aponta que São Francisco tem 460 CAFs ativos, sendo o terceiro maior da região norte fluminense e o sexto no ranking estadual. De acordo com o superintendente federal do Desenvolvimento Agrário do Rio de Janeiro, Victor Tinoco, o CAF contribui para a inclusão social e desenvolvimento agrário.

Os empenhos da prefeita Yara Cinthia e do secretário para a iniciativa são reconhecidos por Tinoco: "O estado só cresce com a emissão de CAF e ganha parceiros e parcerias que possam estar avançando no processo de uma documentação tão importante, que abre portas para políticas públicas, como aposentadoria e crédito rurais, além da participação das chamadas públicas".