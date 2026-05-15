Estrutura está montada na Praça dos Três Poderes, para mais de 200 motociclistas, barraqueiros e público em geral - Foto Divulgação

Estrutura está montada na Praça dos Três Poderes, para mais de 200 motociclistas, barraqueiros e público em geral Foto Divulgação

Publicado 15/05/2026 19:38

São Francisco – Representantes de motoclubes de diversos estados brasileiros e mais de 200 motociclistas estão “invadindo”, literalmente, a Praça dos Três Poderes, em São Francisco de Itabapoana (RJ), por conta do 2º Motofest. O encontro (realizado pelos motoclubes locais) passa a integrar o calendário anual do município..

Aberta nesta sexta-feira (15), a programação vai até domingo. Conta com o apoio logístico do governo municipal, por meio das secretarias de Saúde, Turismo e Desenvolvimento Econômico; Guarda Civil; Empresa Municipal de Trânsito (Emtransfi); e demais setores envolvidos na organização.

Além de ceder o espaço, o governo garante suporte em áreas essenciais, como segurança, limpeza, atendimento médico, iluminação e ordenação do trânsito. Para receber os participantes, foi disponibilizada uma área completa, com café da manhã e chuveiro quente, localizada a cerca de 200 metros da estrutura principal, em frente à sede da prefeitura, no centro da cidade.

Além da abertura oficial, foram programados para esta sexta-feira shows da banda Filhos do Verbo e do músico Félix Oliveira; e Noite Retrô com o comandante Romário. Para o dia seguinte (sábado) , as atrações são a banda Vinil de Feira; Beet Head e Zona Rock; manobras radicais do grupo “Sem Limites; Bandas Mr. Brow, Red Snow e, finalizando, Noite Retrô com o Comandante Romário.

Domingo terá Duo Vox e Mr. Brow no palco, encerrando o 2º Motofest. Um dos organizadores, Hércules Augusto destaca que além da programação musical, o 2º Motofest conta com sete tendas para concessionárias de motos, roupas e acessórios.

Há ainda dez tendas para as doceiras do município e uma área destinada à exposição de carros antigos, área kids, artesanato local e ambulantes. “Agradeço também ao comércio local pela ajuda na realização do evento, que já entrou no calendário nacional, sendo realizado no terceiro final de semana de maio”, assinala Hércules Augusto.