Estrutura está montada na Praça dos Três Poderes, para mais de 200 motociclistas, barraqueiros e público em geral Foto Divulgação
Motociclistas fazem a diferença em São Francisco, por conta do 2º Motofest
Encontro é realizado por motoclubes do município, com apoio da prefeitura; aberto nesta sexta-feira, será encerrado domingo
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Saúde bucal recebe atenção especial em comunidades e nas escolas municipais
Atendimentos são levados a quem mais precisa, em localidades mais distantes do centro da cidade, por meio do Odontomóvel
"Respira Vida" visa promover ações de saúde na proteção contra o tabagismo
Programa é articulado pela Secretaria de Saúde de São Francisco de Itabapoana ; apresentação será na próxima quinta-feira
São Francisco avalia desenvolvimento da educação infantil de forma contínua
Avaliação Diagnóstica subsidia o planejamento docente, orientando a organização de práticas mais intencionais e significativas
Prefeita e 8º BPM avaliam reforço na segurança pública em São Francisco
Encontro aconteceu nessa terça-feira, com as partes articulando ampliar a união de esforços visando reduzir a criminalidade
Ginásio esportivo é reestruturado pelo governo municipal em parceria
Previsão é de que inauguração aconteça ainda no primeiro semestre; no local são ministradas aulas da escolinha de futebol
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