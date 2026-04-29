Renata Guedes e Jennis de Souza avaliaram , com Yara Cinthia, a questão da segurança em todo o município - Foto Divulgação

Renata Guedes e Jennis de Souza avaliaram , com Yara Cinthia, a questão da segurança em todo o município Foto Divulgação

Publicado 29/04/2026 17:02

São Francisco – O índice de violência no estado do Rio de Janeiro não tem São Francisco de Itabapoana, na região norte fluminense, em posição de destaque no ranking; mas, em nível regional, o município tem marca preocupante de homicídios, assaltos e tráfico de drogas e leva as autoridades a articular, em conjunto, alternativas de combate.

A importância do diálogo e da união de esforços em prol da segurança da população é destacada pela prefeita Yara Cinthia. Nessa terça-feira (28), ela recebeu, em seu gabinete, a tenente-coronel Renata Guedes, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), cuja central é em Campos dos Goytacazes.

A unidade atende também a São Francisco, São João da Barra e São Fidelis. Yara destaca a importância de reforçar a parceria e acredita que o índice de criminalidade no município esteja em queda com expectativa de números ainda mais favoráveis, a partir da ampliação da união em favor do bem-estar da população.

“São Francisco é uma cidade pacata, de família, e nossa prioridade é manter essa tranquilidade. Fizemos algumas observações e reforçamos o pedido para que a Polícia Militar siga com suas ações ostensivas, protegendo nossa população e garantindo a segurança de todos”, enfatiza a prefeita ratificando a importância da política de parceria.

A tenente-coronel Renata estava acompanhada do comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar, 2º tenente Jennis de Souza Carneiro. Diversos pontos estratégicos foram vistoriados por eles, avaliando à segurança e à atuação da corporação na região: “A iniciativa demonstra o compromisso conjunto com ações que fortaleçam a ordem pública e ampliem a sensação de segurança para moradores e visitantes”, comenta Yara.

Sem ainda ter tido a oportunidade de conhecer de perto a prefeita desde que assumiu o comando do 8º BPM de Campos, a tenente-coronel Renata Guedes aproveitou a visita para estreitar ainda mais a parceria já existente entre a Prefeitura e a Polícia Militar, fortalecendo uma atuação cada vez mais próxima das demandas locais.

Para a prefeita Yara Cinthia, o encontro reafirma a continuidade dessa união em favor do bem-estar da população. “São Francisco é uma cidade pacata, de família, e nossa prioridade é manter essa tranquilidade. Fizemos algumas observações e reforçamos o pedido para que a Polícia Militar siga com suas ações ostensivas, protegendo nossa população e garantindo a segurança de todos”, destacou a prefeita.