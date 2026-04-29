Renata Guedes e Jennis de Souza avaliaram , com Yara Cinthia, a questão da segurança em todo o município Foto Divulgação
Prefeita e 8º BPM avaliam reforço na segurança pública em São Francisco
Encontro aconteceu nessa terça-feira, com as partes articulando ampliar a união de esforços visando reduzir a criminalidade
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Ginásio esportivo é reestruturado pelo governo municipal em parceria
Previsão é de que inauguração aconteça ainda no primeiro semestre; no local são ministradas aulas da escolinha de futebol
Fiscalização de São Francisco faz alerta para regularização de terrenos
Departamento do setor chama atenção que venda irregular de lotes é crime e pode gerar prejuízos para quem compra
"Feriadão" em São Francisco começou no sábado e vai até esta terça-feira
Feriado de São Jorge que seria na quinta-feira foi antecipado no município; o de Tiradentes é mantido na data certa
Operação Limpa Fio executa retirada de cabos inoperantes em São Francisco
Determinação da prefeita Yara Cinthia está prevista em Lei Municipal; objetivo é reduzir a poluição visual nas vias públicas
Agricultura garante serviços em parceria através de Espaços do Produtor
Programa visa contribuir para a melhoria das condições de trabalho; mais de 200 atendimentos foram realizados em março
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