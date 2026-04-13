Secretaria aponta que, no mês, foram executadas 461 horas de trabalho com máquinas, em apoio a diversas atividades - Foto Divulgação

Secretaria aponta que, no mês, foram executadas 461 horas de trabalho com máquinas, em apoio a diversas atividades Foto Divulgação

Publicado 13/04/2026 14:46

São Francisco - Preparo do solo; limpeza de áreas; manutenção de acessos e suporte direto à produção agrícola, são proporcionados ao produtor rural de São Francisco de Itabapoana (RJ), por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Visa contribuir para a melhoria das condições de trabalho e aumentar a produtividade nas propriedades atendidas.

As ações são desenvolvidas através de seis Espaços do Produtor, localizados em Imburi; centro da cidade; Praça João Pessoa; Amontado; Nova Belém; e Tipiti. Segundo o secretário, Enaldo Barreto, em março foram registrados 226 atendimentos aos produtores rurais no mês de março: “Ao todo, foram executadas 461 horas de trabalho com máquinas, destinadas a apoiar diversas atividades essenciais no meio rural”.

Barreto ressalta que a unidade de Nova Belém e contabilizou 47 atendimentos, totalizando 102 horas de serviços executados, demonstrando uma significativa participação no atendimento geral do município e reforçando sua importância cia no apoio aos produtores da localidade.

Os trabalhos acontecem em parcerias, cuja importância é avaliada pelo secretário: “As parcerias firmadas com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro), na distribuição de novas cultivares de abacaxi; o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); e o Sindicato Rural, com a realização de cursos, são muito importantes”.

Outro benefício citado por Barreto é a contribuição do programa para a manutenção das estradas, facilitando o escoamento da produção: “A atuação integrada dos Espaços do Produtor reafirma o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da agricultura, garantindo suporte técnico e operacional aos produtores, especialmente os de pequeno porte”.